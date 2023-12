Pandemski ljubljenčki

Včasu covida-19 so prišli do izraza novi vzorci potrošnje, kot so nakupi domačih fitnes naprav, zakupi pisarniške opreme za delo od doma, močno povpraševanje po maskah, razkužilih in digitalnih storitvah. Med drugim pa se je zaradi osamljenosti in prostega časa povečalo povpraševanje po hišnih ljubljenčkih. Nobeno bitje na planetu ne ubija ali razvaja drugih živalskih vrst tako, kot to počnemo ljudje. V Evropi ima velik del prebivalstva vsaj enega hišnega ljubljenčka, ki ga obravnava kot del družine. Po podatkih evropskega združenja proizvajalcev hrane za male živali iz leta 2021 je več kot 90 milijonov evropskih gospodinjstev imelo vsaj enega hišnega ljubljenčka, kar predstavlja 46 odstotkov vseh gospodinjstev. Na prvem mestu priljubljenosti v EU so mačke, sledijo psi in ptice. Največje število psov in mačk imajo Nemčija, Španija, Italija in Francija. Hišni ljubljenčki so nepogrešljiv del tudi ameriških gospodinjstev, v katerih so psi najbolj priljubljeni. V zadnjih desetletjih je lastništvo hišnih ljubljenčkov v ZDA doživelo opazen porast. Po podatkih ameriškega združenja za produkte za domače živali iz leta 2023 naj bi imelo domače živali kar 66 odstotkov oziroma 86,9 milijona ameriških gospodinjstev. Povečanje je precejšen skok od 56-odstotnega lastništva hišnih ljubljenčkov, zabeleženega leta 1988. Ta porast je postal še posebej izrazit v času pandemije covida-19, saj je kar 78 odstotkov lastnikov svoje nove ljubljenčke pridobilo v tem obdobju. Ta fenomen ni le odraz iskanja družbe in tolažbe v negotovih časih, ampak tudi kaže na potencialno povečano povpraševanje po veterinarskih storitvah in zdravilih za živali. S povečanjem števila hišnih ljubljenčkov se je povečala tudi skupna poraba zanje. V letu 2022 so Američani za svoje hišne ljubljenčke porabili impresivnih 136,8 milijarde dolarjev, kar je za 10,7 odstotka več kot v letu 2021. Velik del te porabe predstavlja veterinarska oskrba, kar kaže na pomembnost in rast tega segmenta. Povprečno gospodinjstvo je v letu 2020 za veterinarsko oskrbo porabilo okoli 326 dolarjev, kar je predstavljalo 33 odstotkov celotne porabe za hišne ljubljenčke. Zanimiv je tudi razvoj zavarovalniških produktov za male živali v času pandemije, saj so med letoma 2018 in 2021 doživeli več kot dvakratno rast, kar nakazuje na povečano zavedanje lastnikov domačih živali o potencialnih stroških zdravstvene oskrbe njihovih ljubljenčkov in željo po finančni zaščiti pred nepričakovanimi izdatki. Vse te ugotovitve skupaj nakazujejo na rastoči trg veterinarskih storitev in zdravil za živali, ki je posledica naraščajočega števila hišnih ljubljenčkov, zlasti v obdobju pandemije. Ta trend ne le odraža spremenjene življenjske navade ljudi, ampak tudi ponuja nove priložnosti za rast in razvoj v industriji hišnih ljubljenčkov. Med večjimi podjetji, ki so izpostavljena trendom v skrbi za zdravje domačih živali, so Zoetis, Merck Animal Health in Idexx. Zoetis odkriva, razvija, izdeluje in trži raznovrsten portfelj zdravil in cepiv za zdravje živali, zasnovanih za potrebe veterinarjev ter živinorejcev in lastnikov hišnih ljubljenčkov. Merck Animal Health ponuja rešitve za zaščito pred boleznimi s produktno linijo, namenjeno zatiranju parazitov, cepivi in inovativnimi zdravili za izboljšanje zdravstvenega stanja hišnih ljubljenčkov. Idexx ima na področju diagnosticiranja domačih živali 30 let izkušenj. Podjetje proizvaja in razvija laboratorijsko opremo za diagnosticiranje hišnih ljubljenčkov ter programsko opremo za obdelavo zdravstvenih podatkov.