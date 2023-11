»Ker želimo biti prvi v skupini, moramo igrati na zmago, zato bo nastopila najmočnejša ekipa. Čeprav nas čaka zahteven tekmec, bomo igrali odprto in napadalno, po potrebi pa tudi z dolgimi žogami,« je dan pred tekmo odločno napovedal trener Lilla Paulo Fonseca. Ko je 50-letni portugalski trener sinoči ob prihodu v Stožice videl, v kako katastrofalnem stanju je zelenica po nočnem sneženju in celodnevnem dežju v slovenski prestolnici, se je odločil, da bo ne bo tvegal poškodb in je nekatere najboljše igralce posedel na klop. Med njimi je bil tudi največji zvezdnik Lilla, Kanadčan s koreninami na Haitiju Jonathan David, ki je s 60 milijoni evrov vreden več, kot je skupaj vseh 287 igralcev v prvi slovenski ligi (58,7 milijona evrov). Vrednost Lilla, četrtega moštva francoske lige, je 226 milijonov evrov (povprečna vrednost igralca 9,4 milijona evrov), Olimpije pa 13 milijonov evrov (povprečje 478.000 evrov).

Igrišče so sušili z brisačami

Z zelenico imajo v Stožicah velike težave že vso jesen, v tako slabem stanju, kot je bila sinoči, pa še ni bila v 13-letni zgodovini stadiona. Igrišče so pred tekmo sušili celo z brisačami. Nekaj časa je obstajala celo možnost, da tekme sploh ne bi začeli, a je nemški sodnik Sven Jablonski po preverjanju odločil, da bodo igrali. Tribune so bile s 5000 gledalci, ki so poskrbeli za odlično vzdušje, bolj polne kot na zadnji evropski tekmi s Klaksvikom. Vodstvo Olimpije je namreč razdelilo tudi brezplačne vstopnice med mlade nogometaše vseh ljubljanskih klubov, ki so z veseljem prišli v Stožice, kjer je bilo tudi 150 navijačev Lilla.

Ker je bila četrtina igrišča zaradi vode in blata povsem uničena, ni bilo veliko možnosti za kombinatoriko, ampak je bilo treba igrati enostavno z dolgimi žogami, kar je pri domačih največ težav povzročalo »tehničarjem« Elšniku (stota tekma v vlogi kapetana Olimpije), Brestu in Motiki. Lille je imel terensko premoč, a Olimpija je v tekmo vstopila pogumno in prišla do prve priložnosti v 12. minuti, ko Rui Pedro z glavo streljal v vratarja gostov. Francozi, kjer so bili v ekipi predvsem lahki in visoki igralci, ki so lahko z dolgim korakom sprintali po razmočeni in blatni zelenici, so povedli v 15. minuti, ko je 33-letni Cabella pospravil v gol žogo, ki se je po posredovanju Pintola ustavila v blatu. Olimpija je po prejetem golu zaigrala še bolj odločno in vratar Chevallier je komaj ukrotil poskus Motika. Na drugi strani se je s parado izkazat Pintol, ko so vsi žogo že videli v mreži po poskusu Zhegrova. Kako se je moral Lille braniti, je razvidno iz tega, da je v prvem polčasu prejel dva rumena kartona.

Ko je v zraku viselo izenačenje, je Lille dosegel drugi gol

V drugem polčasu je Olimpijna tekmeca spravila v podrejen položaj in v trenutkih premoči je Yazici v 55. minuti dosegel gol, ki pa je bil po pregledu VAR razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Priložnost tekme za Olimpijo je zapravil Motika v 63. minuti, ko je imel po prodoru in podaji Bristrića dovolj časa, saj je branilec gostov zaradi blata padel na zadnjico, da vratarja vpraša, v kateri del gola naj pošlje žoge, a je neučakano slabo streljal. Ko je bila Olimpiaj v naletu in je dišalo po izenačenju, je na sceno stopil Turek v vrstah Lilla Yazucui. V 70. minuti je vratar Pintiol njegov strel spektakularno ubranil, pet minut kasneje je premagal ljubljanskega vratarja in odločil zmagovalca.

Izidi 5. kroga v skupini A: Olimpija – Lille 0:2 (0:1), Klaksvik – Slovan Bratislava 1:2 (1:1, Mikkelsen 17; Kučka 24, 62), vrstni red: Lille 11, Slovan Bratislava 10, Klaksvik 4, Olimpija 3; para zadnjega, 6. kroga, 14. december ob 21. uri: Slovan Bratislava – Olimpija, Lille – Klaksvik.

Trener Lila Pualo Fonseca je bil po tekmi seveda zadovoljen: »Zelo težko se je bilo prilagoditi težkemu igrišču, saj nismo mogli igrati svoje igre, potem ko sem moral zamenjati nekaj igralcev. Dobro, da je bila tekma sploh odigrana. Igralci so se dobro prilagodili razmeram in tudi spremembi sistema. Najbolj pomembno je, da smo osvojili tri točke.«

»Zaslužena zmaga Lilla. Borili smo se, imeli nekaj priložnosti, ko bi lahko zadeli. Če bi izenačili, bi morda iztržili kaj več. Če želiš zmagati, moraš imeti proti tako kakovostnemu tekmecu veliko sreče in izkoristiti ponujene priložnosti. INa trenutke nam je slabo igrišče celo pomagalo, a ko smo igrali na preskok, smo težko dobivali dvoboje, sa je bil tekmec za glavo višji, močnejši in hitrejši. Če bi bilo igrišče boljše, bi imelo več situacij, da bi ogrozili gol tekmeca. Zadovoljen sem, ker je bila želja velika, nismo se predajali in se borili do konca. Nisem zadovoljen, ko bi morali iz priložnosti zadeti. Za Evropo nam nekaj manjka in če želimo biti konkurenčni, se moramo pozimi okrepiti. Igrišče nikomur v Sloveniji ni v ponos. Upam, da bodo nekaj storili zimskem premoru. Dež pada tudi v drugih državah in podoba igrišča ne sme izgledati tako. Trenutno bi najraje vse tekme igral v gosteh,« je tekmo videl trener Olimpije Zoran Zeljković.

Danes začetek prodaje vstopnic za slovenske navijače Jutri ob 18. uri bo v Hamburgu žreb skupin (v vsaki izmed šestih bodo po štiri reprezentance) za evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji, po katerem bodo znani tekmeci Slovenije, kraji igranja in ure začetkov tekem. Prodaja vstopnic se bo začela danes in trajala do 12. decembra ter bo potekala preko spletne aplikacije Evropske nogometne zveze (Uefa). Za vsako tekmo Slovenije v skupinskem delo bo za slovenske navijače na voljo 10.000 vstopnic. Če bo zanimanje za posamezno tekmo večje, bo o možnostih nakupa vstopnice odločal žreb, zato ni pomembno, kdaj od 1. do 12. decembra navijači oddajo vlogo. Vsak posameznik bo imel možnost nakupa največ štirih vstopnic. Aplikacija bo uporabnikom ponudila tudi možnost nakupa sedežev za večje skupine ljudi. Cena najcenejše vstopnice za skupinski del bo 30 evrov, najdražje pa 400 evrov. Vse vstopnice bodo v elektronski obliki. Nakup turističnih aranžmajev, ki bi vključeval tudi vstopnice evropskega prvenstva, ne bo mogoč.