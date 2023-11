Joški ja, golota ne

Puljski mestni svet je sprejel odlok, ki prepoveduje nudizem na vseh plažah v mestni občini. Teh plaž je seveda cel kup in že desetletja se za nekatere od njih ve, da so namenjene tistim, ki se radi nastavljajo soncu in kopanju v morju taki, kot jih je bog ustvaril. Pa so se zbrali istrski dušebrižneži in ugotovili, da je treba na divjih plažah narediti red, ter po burni razpravi in tesnem glasovanju prepovedali nudizem in pitje žganih pijač. Ja, prav ste prebrali.