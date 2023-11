Tičarjevo razrešitev je predlagala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, so po seji vlade sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Kot so pojasnili, lahko minister ne glede na razloge iz zakona o javnih uslužbencih predlaga razrešitev predstojnika organa v sestavi ministrstva v enem letu od nastopa funkcije. Bratuškova je funkcijo nastopila 24. januarja letos, Tičarja pa je vlada na položaj direktorja direkcije imenovala 27. oktobra lani, in sicer do 27. oktobra 2027.

Praprotnikova, ki bo direkcijo vodila najdlje do 31. maja 2024, je na direkciji zaposlena že zdaj.