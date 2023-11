Svet agencije je po izvedenem javnem natečaju za direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS ministrici, pristojni za promet, posredoval sklep, naj vladi za imenovanje na to mesto predlaga Griljca. A ministrica se je odločila drugače.

Kot so obrazložili na ministrstvu, je iz prijavne dokumentacije kandidata moč ugotoviti, da je »program razvoja in dela agencije med letoma 2023 in 2028 pomanjkljiv, saj v veliki meri zgolj povzema zatečeno stanje«. V času vodenja agencije Griljc ni izpolnil pričakovanj, saj ni izkazal zadovoljivih rezultatov in razvojne naravnanosti. »V svoji viziji kljub šestmesečnemu vodenju agencije ne izkazuje jasne vizije in ne postavlja prioritet," so zapisali.

Svet agencije je natečaj za novega direktorja agencije objavil 22. septembra. Griljc kot vršilec dolžnosti direktorja vodi agencijo od 6. junija.