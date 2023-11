Nagrade so podeljevali v 21 kategorijah, pri čemer je zagrebški hotel Esplanade prejel kar dve nagradi: za hotelsko restavracijo leta je najvišje priznanje prejela restavracija Zinfandel's, posebno nagrado Svetovne gastronomske organizacije etoile blanche pa je prejela glavna kuharica restavracije Zinfandel's Ana Grgić Tomić.

»Te nagrade so res izjemen dosežek in iskreno sem ponosen na sodelavce v restavraciji in kuhinji, ki vsak dan dajejo vse od sebe, da s prijazno in nevsiljivo postrežbo, posebnim šarmom in individualnim pristopom gostom zagotovijo posebno vrednost in trajen spomin, ki presega njihova pričakovanja, kot tudi na chefinjo Ano Grgić Tomić, ki si je s svojimi uspehi in predanim delom v Esplanadi zadnjih 25 let prislužila to posebno priznanje Svetovne gastronomske organizacije,« je ob tej priložnosti poudaril generalni direktor hotela Esplanade Ivica Max Krizmanić in dodal, da je hotel Esplanade s tem ponovno dokazal, da je eden najboljših evropskih hotelov.

Najlepša zagrebška terasa Oleander Esplanada bo tudi letos zažarela v decembrskem sijaju z bogatim glasbenim programom, kreacijami najbolj znanih hrvaških chefov in razkošno ponudbo penin. Kuharska mojstrica hotela Esplanade Ana Grgić Tomić bo s svojo ekipo na tej prav posebni prireditvi s konceptom ulične hrane ponudila krostato s polenovko in pekoče krokete s kulenom. Chef Deni Srdoč, ki je prejel Michelinove zvezdice za dve restavraciji, bo burgerje in jagnječjo pito ter morski hot dog postregel z nepričakovano zabavnimi prilogami. Mario Mandarić se bo zgledoval po italijanskih sendvičih porchetta, ki jih sicer pripravlja v edini restavraciji v Zagrebu z Michelinovo zvezdico. Kuharja Matija Bogdan in Marko Palfi bosta predstavila koncept, ki temelji na bližnjevzhodni kuhinji, chef Mata Janković obljublja, da bodo gostje uživali v najboljših ročno izdelanih klobasah po njegovem receptu, sodeloval pa bo tudi Vid Nikolić, avtoriteta v svetu azijske kulinarike.