Osrednji božični sejem v Salzburgu velja za enega najstarejših daleč naokoli. V vseh teh letih so iz njega uspeli narediti izredno donosno blagovno znamko. Kajti v Salzburgu lahko v božiču uživate vse leto. Poleg malih, butičnih prodajalnic z božično dekoracijo, ki za kratek čas vzamejo pozornost velikonočno, je tukaj še pravi božični muzej, ki se nahaja nad kavarno Glockenspiel na Mozartplatzu v starem mestnem jedru. »Eksponate je skoraj 50 let zbirala Ursula Kloiber in so predstavljeni na razstavi z naslovom Praznovanja med adventom in novim letom 1840-1940. Osrednja razstava obsega enajst različnih tem, ki jih spremljajo posebne razstave,« pove vodič Guenther Hausknost, ki popelje po ozkih ulicah očarljivega starega in lepo ohranjenega mesta, ki je nastalo že v 12. stoletju, in v katerem je ob vladavini mogočnih salzburških nadškofov zrasla za vsak dan ena cerkev.

Opoldne koncert v katedrali

Zagotovo najbolj mogočna je prav katedrala, kjer lahko v pred božičnem času, vsak dan opoldne (razen v nedeljo) prisluhnete pol urnemu orgelskem koncertu (cena vstopnice je 9 evrov, za ogled katedrale boste odšteli 4 evre manj). In prav pred ogromno katedralo na osrednjem trgu Residenplatz, ki je pod Unescovo zaščito, že v četrtek pred prvo adventno nedeljo odprejo največjo mestno božično tržnico, Christkindlmarkt. Slovi kot ena najlepših in najstarejših v Evropi, njeni začetki segajo v 15. stoletje, v današnji podobi pa obstaja od 70. let prejšnjega stoletja. Na lične stojnice lokalni obrtniki postavijo hrano, pijačo in domače izdelke, kjer je naprodaj marsikaj lepega, tradicionalnega, slastnega: od medenjakov, sveč, ročno izdelanih lesenih kipcev za jaslice do steklenih okraskov. Kljub vsemu pa ostane še dovolj prostora za druženje in klepet s prijatelji ob skodelici kuhanega vina, pomarančnega punča in drugih prazničnih zvarkov za katerega boste morali odšteti 5 evrov (za 0,2l).

In če se naveličate mestnega vrveža se lahko počasi sprehodite do trdnjave Hohensalzburg, ki ga razsvetlijo bakle, prostor pa se spremeni v adventno tržnico z raznoliko ponudbo z izvirnimi in lokalnimi božičnimi darili in lokalnimi dobrotami. Prav tako pa lahko v družbi vodiča Andrewja odkrivate skrite kletne kotičke trdnjave.

Brez Mozarta ne gre

Med obiskom Salzburga pa zagotovo ne boste mogli spregledati svetovno znanega glasbenika Mozarta. Ogled rojstne hiše lahko v večernih urah zaokrožite še z Mozartovim večernim koncertom. Večerja poteka v baročni dvorani, obsijana s svečami nikjer drugje kot v St. Peter Stiftskeller, najstarejši restavraciji v Evropi in kjer je bil tudi Mozart eden od gostov. Med tem, ko vam bodo postregli s tri hodnim menijem, ki temelji na zgodovinskih receptih, prilagojenih sodobnemu okusu in letnemu času, za glasbeni program skrbita dva operna pevca in pet instrumentalistov Amadeus Consorta. Oblečeni v modo Mozartovih sodobnikov zagotavljajo sijajen nastop. In naj bo to Čarobna piščal, Don Giovanni ali Figarova svatba: slišali boste številne znane melodije iz Mozartovih največjih oper.

In še na nekaj nas je opomnil Guenther Hausknost: »Prve komercialne pivovarne v Salzburgu so bile ustanovljene že konec 14. stoletja. Dve najstarejši v mestu obstajata še danes in obe sta utelešenje znanja, ki se prenaša skozi generacije v kombinaciji z neprekosljivim strokovnim znanjem.« Stiegl-Brauerei sega v leto 1492 in je zdaj največja zasebna pivovarna v Avstriji, medtem ko je Augustiner Bräu Kloster Mülln že od leta 1621 proizvaja pivo. V času škofov je bilo varjenje piva podvrženo zelo strogim predpisom. Tudi davki na alkohol so državi prinašali donosne prihodke. V času, ko je bil Salzburg vključen v avstrijske kronske dežele, so nove proizvodne metode in izboljšana tehnologija povzročile razmah proizvodnje piva. Do leta 1860 je bilo v mestu Salzburg in celotni deželi 75 pivovarn. »Na leto je oseba povprečno spila 200 litrov piva. In veljaki so napisali zakon, da tisti, ki so se zvečer vračali domov in niso imeli svetilke, so morali glasno prepevati, da so bili vsaj slišani,« pove vodič in pospremi na kosilo v pivovarno Stieglkeller, ki se nahaj na poti proti trdnjavi.

Sejme v Salzburgu, svetujemo tudi ogled božičnega sejma na trgu Mirabell, bodo trajali še vse do 24. decembra.