Kralji so tekmo sicer dobro začeli, saj so v uvodni tretjini povedli prek Arthurja Kaliyeva. To pa je bil tudi edini domači zadetek na tekmi.

Že v prvi tretjini so gosti izenačili, ko je zadel Anthony Mantha, v drugi tretjini pa je za prestolnike zadel še Connor McMichael. Tretja je kljub iskanju kraljev poti do izenačenja minila brez golov.

Na derbiju kroga so Detroit Red Wings po treh zaporednih zmagah doživeli poraz, ko so klonili na gostovanju v Madison Square Gardnu v New Yorku. Domači rangerji so slavili s 3:2. Odločilni zadetek za domače je v tretji tretjini dosegel Jimmy Vesey.

»Imamo odlično ekipo in zmaga naredi vse malo boljše,« je dejal Vesey: »Zabavno je priti na drsališče. Z našo ekipo se počutimo udobno vsak večer na ledu.«

K'Andre Miller je dosegel gol in podajo, zadel je tudi Artjom Panarin, Alexis Lafreniere pa je k zmagi prispeval dve podaji. Vratar Igor Šesterkin je tekmo končal s 26 obrambami.