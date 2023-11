Izrael in Hamas sta se dogovorila o podaljšanju prekinitve ognja, nadaljuje se osvobajanje talcev

Izrael in skrajno palestinsko gibanja Hamas sta se le nekaj minut pred iztekom začasnega prekinitve ognja dogovorila o podaljšanju za en dan. Za to so se odločili v luči napora pogajalcev, da se nadaljuje proces osvobajanja talcev, je sporočila izraelska vojska. Hamas je v ločeni izjavi potrdil podaljšanje premirja za sedmi dan.