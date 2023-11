Bekim Sejranović: Nikamor, od nikoder (Založba Sanje)

Roman o štirih pogrebih in poroki ter o ljubezni in izdajah je pisatelju in prevajalcu Bekimu Sejranoviću, ki ga slovenski bralci poznajo po delih Lepši konec in Tvoj sin Huckleberry Finn, leta 2008 prinesel ugledno nagrado Meše Selimovića, ki jo podeljujejo za najboljšo knjigo leta na območju BiH, Srbije, Hrvaške in Črne gore. Romani leta 2020 preminulega bosansko-hrvaškega avtorja, ki je živel na Norveškem, so znani po neponarejenosti in ranljivosti v kombinaciji z neprisiljeno duhovitostjo.

Tereza Drahoňovská & Štěpánka Jislová: Brez las (VigeVageKnjige)

O alopeciji, avtoimuni bolezni, pri kateri bolnik izgublja lase, je med splošnim prebivalstvom, ki takšnim bolnikom pogosto pripisuje raka, malo znanega. Ozaveščanja o bolezni, s katero ima izkušnje 147 milijonov ljudi po vsem svetu, se je Čehinja Tereza Drahoňovska lotila s stripom. Avtobiografsko delo, v katerem popisuje svoje spopadanje z izgubo las in izgubo občutka ženskosti, je z risbami opremila Štěpánka Jislová, s katero sta skupaj ustanovili tudi združenje za promocijo stripark.

Boris Kolar: O vinu, kozah in drugih prevarah (Založba Goga)

Boris Kolar, zaposlen v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano ter zunanji strokovnjak za okoljska tveganja pri Evropski agenciji za zdravila, je znan tudi po hudomušnih romanih, v katerih je med drugim poudarek na tesnem stiku z naravo, kot sta Iqball hotel in Potopimo Islandijo!. Njegovo najnovejše delo bralca vabi v srednji vek, k škofu Yvesu in njegovem vrhunskem vinu, ki se pokvari. Rešitev za to imenitno vino lahko prinese zgolj prav posebni kozel, a najprej ga je treba najti …

Marko Radmilovič: Zapisi iz močvirja: Naprej v preteklost 2022–2010 (Založba Primus)

»Sedim v močvirju in razmišljam,« so besede, ki poslušalcem Vala 202 naznanjajo Zapise iz močvirja, glose, ki jih z dobršno mero prefinjenega humorja in čuta za samoironijo že četrt stoletja piše Marko Radmilovič. Premisleki o aktualnem dogajanju, ki terjajo razgledanega in izobraženega poslušalca, so izšli tudi v knjigi. Zbirki 49 glos je spremno besedilo dodal urednik Boštjan Narat, vizualni komentarji pa so delo Tomata Koširja, avtorja več odmevnih naslovnic Dnevnikove priloge Objektiv.

Princ Harry: Rezerva (Beletrina)

V novi zbirki Žametna Beletrina bodo izdajali uspešnice. Nekoliko v senci prvenca Boruta Pahorja je izšel tudi prevod izjemno razvpite knjige Rezerva, neke vrste spominov princa Harryja. Knjiga, o kateri je bilo napisano že vse in v kateri je princ povedal vse in še preveč. Presenetljivo dobro napisana zgodba (očitno je imel princ dobrega pisca v senci), občasno osladna, občasno žalostna, primerna za zimske večere ob kaminu.