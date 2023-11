Po dobrih predstavah v ligi ABA so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji menili, da je prišel čas tudi za prvo zmago v evropskem pokalu. A od vsega skupaj ni bilo nič. Vodilna ekipa v skupini A Paris sicer v Stožicah ni navdušila, a je prikazala dovolj, da je ugnala blede Ljubljančane. Po prvi polovici rednega dela drugo kakovostnega evropskega tekmovanja so tako zmaji še brez uspeha, na računu pa imajo kar devet zaporednih porazov.

Klubsko vodstvo Cedevite Olimpije je bilo v tem tednu kar dejavno. Najprej je zaradi težav pod obročema, težave s hrbtom imata tako Karlo Matković kot Aleksander Šaškov, podpisalo pogodbo z Rašidom Mahalbašićem, včeraj pa je pred tekmo prišla novica, da je Ljubljano končno zapustil Sean Armand. Američana so sicer pripeljali kot veliko okrepitev, ki bi morala veliko dati predvsem v napadu, a se je hitro izkazalo, da je to račun brez krčmarja. Športni direktor Vlado Ilievski je že pred časom napovedal, da Armand ne bo več igral, a je bil nato še nekaj časa v moštvu, trener Simone Pianigiani pa se mu je na novinarskih konferencah večkrat zahvalil, da pomaga igralcem na treningih in z nasvetu tudi na tekmah.

Italijanski strateg na klopi zmajev je tokratnega nasprotnika iz Francije hvalil na vsa usta. Igrali naj bi najhitrejšo košarko v Evropi, a je hkrati hitro postalo jasno, da tudi izredno neorganizirano. Košarkarji Parisa so napadalne akcije zaključevali iz vseh položajev in se zatekali večinoma k individualnim akcijam, pri čemer je prednjačil organizator igre TJ Shorts, ki je imel v rokah vse niti igre pri nasprotniku. Agresivna igra v obrambi Parisa je sprva povzročila nekaj preglavic Olimpiji, ki pa je sredi prve četrtine z delnim izidom 11:0 vzpostavila ravnotežje. Gostje so veliko točk dosegli po uspešnih skokih v napadu, poizkuse zmajev pa so pogosto prekinjali z osebnimi napakami. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so tako že v prvem polčasu izvajali kar 27 prostih metov, skupno pa 40. Pianigiani je Mahalbašića prvič na parket poslal ob koncu prvega polčasa, hitro pa je bilo jasno, da bo v Sloveniji rojeni avstrijski reprezentant potreboval še nekaj časa, da se ujame s soigralci.

Olimpija je v drugi polčas vstopila nekoliko zaspano, saj je nasprotniku dovolila, da je prvič na tekmi povedel z dvomestno prednostjo. Gostitelje je na cedilu puščal met za tri točke, a je bilo podobno tudi pri gostih, ki so v zadnji četrtini nekoliko pritisnili na plin in brez večjih težav prišli do novega evropskega uspeha. »V drugi polčas smo vstopili preveč lahkotno in premalo agresivno. Nasprotniku smo zaradi naših napak dovolili odprte mete. Dopustili smo jim tisto, v čemer so najboljši. To je hitra igra. Nismo jih uspeli ustaviti, zato so se odlepili. Želeli smo si izenačene končnice, v kateri bi iskali svoje priložnosti. Nimamo kaj. V nadaljevanju nas čakajo še pomembne tekme v ligi ABA in evropskem pokalu, zato moramo delati naprej,« je povedal košarkar Olimpije Gregor Glas.