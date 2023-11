Od danes je vožnjo z mestnimi in primestnimi avtobusi v Ljubljani mogoče plačevati tudi s plačilnimi karticami. »Verjamemo, da bomo s tem prepričali marsikaterega potnika, ki danes morda ni naš uporabnik, da se bo odločil za potovanje z avtobusom, in uspešno nagovorili tudi tiste, ki niso Ljubljančani ali ki niso vsakodnevno v stiku z našimi storitvami,« je o novi možnosti povedal Rok Vihar, namestnik direktorja Ljubljanskega potniškega prometa (LPP).

Sistem deluje od dane

Tudi sami smo preverili, ali sistem novega plačevanja deluje tekoče, in lahko potrdimo, da smo vozovnico brez težav plačali z debetno kartico. Voznik avtobusa nam je dejal, da je danes že kar nekaj potnikov vožnjo plačalo s kartico in da storitev z vidika uporabnikov deluje brez zapletov. V bistvu gre za tak sistem brezstičnega plačevanja, kot so ga občani vajeni pri plačevanju v trgovini: kartico se prisloni na terminal in počaka na pisk. Plačilo s to kartico sicer ne omogoča prestopanja ali koriščenja sistema P+R, za kar mora uporabnik še vedno uporabiti kartico Urbana ali aplikacijo Urbana. Prevoz se lahko plačuje s plačilnimi karticami Visa in Mastercard, sistem pa ne podpira kartic Maestro. Ko bo avtobus obiskal kontrolor, bo tudi on poskeniral bančno kartico in tako preveril, ali je bil prevoz zares plačan.

Mariborska tehnologija

»Letos smo nadgradili celoten sistem Urbane, tako z vidika programske kot z vidika strojne opreme in navsezadnje tudi z novo aplikacijo,« je povedal Žiga Schmidt, direktor podjetja Margento R&D, ki je razvilo nove validatorje, kot se reče napravam, na katerih vožnjo plačamo ali pa potrdimo redno vozovnico. »Gre za slovensko znanje in slovensko tehnologijo, ki smo jo razvili v Mariboru. Tehnologija za Slovenijo in Ljubljano je specifična v tem, da morajo validatorji procesirati tri različne sheme, in sicer kartice IJPP, ki so del nacionalne sheme, potem kartice in aplikacijo Urbana ter po novem tudi plačilne kartice.« Schmidt je še dodal, da je razvoj tehnologije za plačevanje na tranzitnih sistemih na splošno dokaj zapleten in zahteva več certifikatov. »Takšen plačilni sistem ima več različnih zahtev, ki smo jih morali izpolniti. Od tega, da mora sistem nujno preskočiti vpis številke PIN​, do načina, kako se plačilo obdeluje. Plačilo za vožnjo se namreč ne obračuna takoj ob plačilu, ampak šele na koncu dneva in za vse vožnje skupaj. Če se bo kdo peljal petkrat v enem dnevu, se mu bo to na koncu dneva beležilo kot ena večja transakcija, in ne pet manjših transakcij.« To tehnologijo validatorjev poleg Ljubljane uporabljajo tudi v Celju. Zanimalo nas je, ali pri takšnem sistemu tudi banke dobijo večjo maržo od običajnih, bolj statičnih transakcij. Vihar je pojasnil, da ne morejo govoriti o podrobnostih pogodb s posameznim podjetjem: »Lahko pa rečem, da so provizije primerljive s provizijami pri drugih transakcijah. Tudi ko recimo v trafiki napolnite Urbano s plačilno kartico, banka dobi provizijo. Rečem lahko, da je z vidika uporabnika Urbana boljša, za nas pa z vidika prihodka ni bistvene razlike,« je zagotovil namestnik direktorja LPP.