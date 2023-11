Ravnikar je bil širok ustvarjalec in intelektualec

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje danes zvečer odpirajo osrednjo razstavo v letošnjem letu, posvečenem enemu najvidnejših slovenskih modernistov Edvardu Ravnikarju. Arhitekt, pedagog in širok intelektualec, ki je bil ves čas vpet v mednarodni arhitekturni svet, je razvoj slovenskega modernizma zaznamoval z regionalnim jezikom, vse, česar se je loteval, pa je pretresal s kritično mislijo in ustvarjalnimi dvomi.