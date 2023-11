Do zadnje strani: Vajeti v njenih rokah

Urugvajska književnost pri nas ni popolna neznanka, posebej v zadnjih letih zdržema in pri različnih založbah izpod peres različnih prevajalcev dobivamo v branje dela njihovih velikanov, kot sta denimo Mario Benedetti ali Juan Carlos Onetti, predstavnika generacije 45, ki ji je pripadala tudi avtorica pričujočih Ljubezenskih pesmi Idea Vilariňo (1920–2009). Prevod te osrednje zbirke ne le znotraj pesničinega opusa, temveč tudi širše, je vsekakor literarni dogodek, in prav tako je tudi videti pozorno pripravljena dvojezična knjiga, ki uvaja avtorico kot izrazito angažirano, a tudi skrivnostno osebnost, precej prostora pa nameni tudi predstavitvi antologijske zbirke, ki jo je pesnica urejala in predelovala vse do smrti.