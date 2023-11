Zdaj pa je še huje, saj je Roglič zamenjal ekipo in Pahor ima v omari samo drese Jumba Visme in še ti so postali premajhni in obrabljeni in, saj veste, oh in sploh in za zjokat. In je napisal, da bi rade volje kolesaril v dresih nove Primoževe ekipe Bora Hansgrohe. Samo da jih še nima. In upa, da se bo Primož spomnil nanj in se ga usmilil. Kar nekaj solz smo potočili v redakciji rubrike, ko smo mislili na ubogega Boruta, ki bi tako rad kolesaril, pa nima za dres in mora Rogliča prositi, naj mu pomaga. Zato predlagamo zbiralno akcijo za nov dres za Boruta Pahorja, s pripisom borut5, da bomo skupaj pomagali bivšemu predsedniku v stiski.