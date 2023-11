V slovenskih gorah se žal nadaljuje trend nespametnih in slabo obveščenih tujcev, ki močno podcenijo razmere v naših gorah. Z Gorske reševalne zveze so tako obveščali o jutranjem reševanju na Konjskem sedlu. V zgodnjih jutranjih urah so prejeli klic tujega državljana in se takoj podali v mrzlo jutro na 1.780 metrov visoko Konjsko sedlo. V akcijo so šli reševalci iz Mojstrane in helikopter Slovenske vojske. Ob prihodu združene ekipe GRZS in helikopterske nujne medicinske pomoči so kaj hitro ugotovili, da je pohodnik močno podhlajen in z resnimi omrzlinami na nogah. »Tuji državljan se je na Konjsko sedlo odpravil že včeraj, kjer je postavil bivak in tam prenočil,« so sporočili z GRZS in priložili nekaj fotografij pohodnikovih obuval. Na družbenih omrežjih je marsikdo pripisal, da v takih copatih še poleti ne bi upal niti na sosedov hrib, kaj šele v Julijske Alpe. In še kako res je to, saj je iz fotografij razvidno, da je imel pohodnik na sebi neke močno oguljene, preperele, luknjave čevlje. S helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, jer je ostal na zdravljenju.

Pohodnik je torej naredil več ključnih napak. Podal se je v hribe, ne da bi vedel, kam se podaja in očitno ob napačnem času. Ko je ugotovil, da se ne bo mogel pravočasno vrniti, ni poklical na pomoč, pač pa prenočil na mrzli gori in bil je povsem neprimerno opremljen. »Opozarjamo, da je v primeru nesreče in težav v gorah potrebno na pomoč pravočasno poklicati na 112. Pozimi je v gorah nujno potrebna celotna zimska oprema in več znanja, saj je teren veliko bolj zahteven in nevaren. Dnevi so krajši in temperature nižje,« še opozarjajo na Gorski reševalni zvezi Slovenije.

S kranjske policijske uprave pa so v torek poročali o ponedeljkovi reševalni akciji na Kredarici. Zadeva je bila podobna, le da jo je 44-letni Madžar malo bolje odnesel. Že v nedeljo se je nekaj pred 16. uro (!) s Kredarice odpravil proti Aljaževemu domu v Vratih. Malo pod Kredarico mu je zdrsnilo, ustavil se je kakih 40 metrov nižje. Na poti je bil sneg in led. Pohodnik je bil sicer primerno opremljen z derezami, pohodnimi čevlji, cepinom in čelado. Ura odhoda pa verjetno ni bila najbolj primerna. No, uspelo mu je, da se je sam vrnil v dom na Kredarici ter prenočil. Zjutraj je zaprosil za pomoč, bil je poškodovan in ni mogel sam v dolino. Posredovali so reševalci iz Mojstarne in helikopter Slovenske vojske z ekipo nujne medicinske pomoči ter ga prepeljali v bolnišnico.