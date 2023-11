»Za prenovo is prizadevamo že več let. Žal je med prenovo prišlo tudi do težav za paciente. V zadnjih treh dneh je bil moten dostop pacientov do sistema, danes zjutraj pa so imeli težave pri dostopu tudi zaposleni in v laboratorijih,« je pojasnil Pate. Upa, da bodo težave čim hitreje odpravili, uporabnike pa prosi za razumevanje. Postopki ob izpadu sistema sicer tečejo po ustaljenih protokolih. Pate hkrati verjame, da bo prenova omrežja dolgoročno omogočala boljšo izkušnjo pacientov.

»Trajala bo do druge polovice decembra. V tem času je prišlo do prekinitev, ki smo jih pričakovali, žal pa so se pripetile tudi nekatere težave, ki jih niso mogli predvideti.« Je pa prepričan, da je večina težav že mimo.

Družinska zdravnica in vodja ekipe za razvoj zdravstveno-informacijskega sistema Zdravstvenega doma Ljubljana Špela Tevžič pojasnjuje, da so težava tudi občasne prekinitve telefonskih linij, zato paciente, ki imajo težave, prosijo, naj v takih primerih v zdravstveni dom pridejo osebno.