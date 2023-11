Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevškek je sporočil, da se je evropska komisija odločila, da Slovenija prejme 100 milijonov avansa v letošnjem letu, kar je tudi maksimum. Kot še nadalje pojasnjuje, je to dobra novica predvsem za tiste, ki so utrpeli največjo škodo v času poplav, kot tudi za tiste, ki so bili primorani pripraviti vlogo v zelo kratkem času. Avans bo nakazan na ministrstvo za finance. Za izplačilo predplačila ni potrebna potrditev v Svetu EU in Evropskemu parlamentu, vendar pa bo ta nujna pred izplačilom dodatnih 300 milijonov evrov. Odločitev o omenjenem pričakujejo v marcu ali aprilu, vendar predvidevajo, da bodo dobili pričakovani znesek. Pristojno ministrstvo naj bi nato pripravilo program preko katerega bodo porabljali omenjena sredstva. Na vladi morajo še sprejeti sklep o tem, kdo bo koordinator in kdo bo izvajalec.

Kot so pojasnili na komisiji, bodo sredstva iz solidarnostnega sklada EU namenjena odpravi posledic in obnovi po avgustovskih poplavah. Med drugim za obnovo kritične infrastrukture, izvajanje ukrepov za zaščito kulturne dediščine, ki je bila prizadeta v ujmi, ter tudi za financiranje čiščenja. Kot je na konkretnem primeru pojasnila državna sekretarka Andreja Katič je poglavitni cilj vrnitev v prejšnje stanje. Denimo, če je cesto odnesla rekla, bo cilj, da se krije ponovna gradnja enako velike ceste, morebitni pločnik pa bi krili iz drugih sredstev, na primer kohezijskih.

Da bo Sloveniji za odpravo posledic poplav letos na voljo 100 milijonov evrov, v letu 2024 pa še dodatnih 300 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, je že med obiskom v Sloveniji nekaj dni po poplavah napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.