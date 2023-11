Pretekli teden so poslanci državnega zbora izmed pravnih strokovnjakov v državnotožilski svet izvolili izrednega profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Sama Bardutzkyja, nekdanjega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja, nekdanjo tožilko Vlasto Nussdorfer ter nekdanjega vodjo okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivana Žaberla, tožilci pa so izmed aktivnih tožilcev prav tako izvolili svoje predstavnike. To so vrhovni tožilec Harij Furlan, višja državna tožilka Nadja Sovinc, okrožni tožilec Damir Kusić in njegov okrajni kolega Ivan Pridigar. Aktualnim članom sodnega sveta šestletni mandat poteče 18. decembra, nato pa bodo njihovo delo prevzeli novi člani.