Okoli pol osme ure včeraj zvečer sta moški in ženska na Trgu OF sredi Ljubljane pristopila do drugega moškega, od katerega sta z ostrim predmetom v rokah zahtevala vrednejše predmete. Ker jima jih ta ni želel izročiti, sta ga pretepla, mu jih pobrala in pobegnila. Poškodovanega moškega so odpeljali v bolnico, osumljenca pa našli.

34-letnemu moškemu in 40-letni ženski so odvzeli prostost, v naslednjih dneh se bosta zaradi suma ropa zglasila pred preiskovalnim sodnikom.