Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA William Burns in vodja izraelske obveščevalne agencije Mosad David Barnea sta v torek po informacijah dpa prispela v Doho, kjer sodelujeta pri pogajanjih skupaj s katarskim premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem, ki je tudi zunanji minister.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera sta direktorja obveščevalnih agencij igrala pomembno vlogo že pri zadnjem sestanku 9. novembra, po katerem so se dogovorili o osnovnem štiridnevnem humanitarnem premoru. Prekinitev ognja so vmes podaljšali za dva dneva, to pa se glede na trenutni dogovor izteče v četrtek ob 7. uri po lokalnem času.

Podaljšanje prekinitve ognja bi pomenilo nove izmenjave talcev in zapornikov. Danes se sicer pričakuje še ena izmenjava. Skrajna palestinska skupina Hamas pa je Izraelu po poročanju medijev že posredovala najnovejši seznam talcev. Točne številke talcev, ki jih bodo predvidoma izpustili danes, časnik Times of Israel, ni navedel. Bo pa to šesta skupina talcev, ki jo bodo izpustili iz Gaze.

V zadnji izmenjavi v torek zvečer je Hamas izpustil 12 ljudi, od tega dva tajska delavca in deset Izraelcev, med njimi več oseb z dvojnim državljanstvom. Izrael je v zameno izpustil 20 palestinskih zapornikov, žensk in mladoletnikov. Skupno so doslej izpustili 81 talcev, Izrael pa je iz zaporov izpustil 180 Palestincev.

V mednarodni skupnosti so glasni pozivi k podaljšanju prekinitve ognja in vzpostavitve trajnega premirja. V sredo so k podaljšanju prekinitve ognja med drugim pozvale države skupine G7, ki so obenem zahtevale izpustitev vseh talcev.