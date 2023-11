Drugič zapored bo nastopilo kar 32 reprezentanc, ki bodo v prvem delu prvenstva igrale v osmih skupinah s po štirimi udeleženkami. Iz vsake se bodo v drugi del uvrstile po tri najboljše, zadnjeuvrščene pa bodo tekmovanje nadaljevale v tolažilnem predsedniškem pokalu (za končno razvrstitev od 25. do 32. mesta). Ostalih 24 reprezentanc bo v glavnem delu igralo v štirih skupinah (križanje po sistemu A-B, C-D, E-F in G-H), iz katerih se bosta v četrtfinale, ki bo 12. in 13. decembra, prebili zgolj po dve najboljši. Polfinalni tekmi in dvoboja v skupini od petega do osmega mesta bodo v petek, 15. decembra, finale ter obračuni za tretje, peto in sedmo mesto pa v nedeljo, 17. decembra.

Naslov svetovnih prvakinj iz Španije 2021 bodo branile Norvežanke, ki so takrat v polfinalu premagale gostiteljice s 27:21, v velikem finalu pa pred samo 4316 gledalci v Granollersu še Francijo z 29:22. Poleg zlatih kolajn in pokala je ekipa selektorja Thorirja Hergeirssona pobrala tudi nekaj posamičnih nagrad: krožna napadalka Kari Brattset Dale je bila izbrana za najkoristnejšo igralko (MVP) celotnega prvenstva, v idealni sedmerici pa sta bili tudi njeni rojakinji Nora Mörk (desna zunanja) in Henny Reistad (leva zunanja).

Norvežanke s kar 31 kolajnami

Norveška zvezdniška zasedba, ki večinoma igra v domovini, na Danskem in Madžarskem, je tudi glavni favorit za peto, rekordno zlato kolajno v zgodovini svetovnih prvenstev. To potrjujejo tudi kvote na največji svetovni stavnici: na Norveško znaša 2,10, sledijo pa ji Francija (4,00), Danska (6,00), Nizozemska (7,50) in Švedska (13,00). Le kot zanimivost: med 32 reprezentancami si Slovenija s kvoto 67,00 deli enajsto mesto s Hrvaško in Srbijo, na zadnjih dveh mestih pa sta Paragvaj in Grenlandija, ki vam lahko (če slučajno katera osvoji zlato kolajno, kar pa seveda v celoti spada na področje znanstvene fantastike) ob le enem vloženem evru prineseta dobiček 2500 evrov.

Doslej so Norvežanke na velikih tekmovanjih osvojile že 31 kolajn (13 na evropskih prvenstvih, 11 na svetovnih, 7 na olimpijskih igrah), od tega kar 15 zlatih. Od leta 2009, ko je postal selektor (pred tem je bil osem let pomočnik legendarni Marit Breivik), je zdaj 59-letni Thorir Hergeirsson, Islandec na klopi Norveške, dobil že 14 odličij. »Ne ukvarjam se s štetjem kolajn in lovorik, kajti vsako naslednje tekmovanje je zgodba zase in dosežki iz preteklosti prav nič ne štejejo na igrišču. Vsi nas imajo za glavnega favorita tudi tokrat, kar glede na našo kakovost in dosežke seveda ni nič presenetljivega in novega. A dekleta so že velikokrat dokazala, da vloga favoritinj zanje ni nobeno breme. Po drugi strani pa v športu velja nepisano pravilo, da je vedno težje nekaj braniti kakor napadati, še posebej, če je krog favoritinj tako velik, kot je tudi tokrat,« se zaveda Thorir Hergeirsson. Njegov brat Grimur je prav tako nekdanji rokometaš in zdajšnji trener, hči Maria Thorisdottir pa profesionalna nogometašica in reprezentantka Norveške.

Selektor Francije je že 24 let

Že neverjetnih 24 (!) let pa je na selektorski klopi Francije legendarni Olivier Krumbholz: prvič je bil med letoma 1998 in 2013, drugič pa je reprezentanco iz dežele galskih petelinov prevzel leta 2016. Francozinje so na velikih tekmovanjih osvojile že 13 kolajn, prav vse pa pod dirigentsko paličico zdaj 65-letnega Krumbholza iz Metza. »Kot pravi športniki seveda razmišljamo o visokih, najvišjih ciljih, vendar se z njimi ne obremenjujemo. Na vsaki tekmi se je vedno znova treba dokazovati in le ob takšnem načinu lahko nekaj dosežemo. Torej, recept je jasen: gremo od tekme do tekme, na koncu pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo,« napoveduje Olivier Krumbholz, ki svojo selektorsko »upokojitev« napoveduje po koncu olimpijskih iger leta 2024 v Parizu.

*** 49.100 gledalcev znaša skupna zmogljivost šestih dvoran v treh državah, ki bodo gostile tekme na SP 2023. Največja je Jyske Bank Boxen v Herningu (15.000), druga je dvorana Scandinavium v Göteborgu (12.000), sledijo Spektrum v Trondheimu (8800), Arena Helsingborg (5500) in DNB Arena v Stavangerju (5000), najmanjša pa je Arena Nord v Frederikshavnu (2800).

