Teden za moškimi bodo novo sezono svetovnega pokala začele tudi smučarske skakalke. Prva postaja 13. sezone svetovnega pokala bo olimpijski Lillehammer na Norveškem, kjer bodo istočasno tekmovali tudi moški. Posebnost tekem v mestu, kjer so leta 1994 priredili najboljše zimske olimpijske igre v zgodovini, je, da bosta v soboto tekmi na srednji in v nedeljo na veliki skakalnici. Selektor slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič je odločil, da bodo jutri v Lillehammer odpotovale Nika Križnar, Ema Klinec, Nika Prevc, Katra Komar, Ajda Košnjek in Taja Bodlaj.

»Za nami je mirno poletje, zato gremo lahko mirno tudi v zimo. Novembra smo imeli čas, da smo vzdrževali pravi ritem in se tako pripravljali na začetek svetovnega pokala. Nekaj treninga je izostalo zaradi premočnega vetra in dežja, a smo vseeno konstantno in lepo trenirali, zato smo dobro pripravljeni. Zaradi prepovedi fluora in zamude Fischerja pri dobavi smuči smo morali do konca čakati s testiranjem zimske opreme. Na snegu, razen na ledeni smučini, še nismo bili, tako gremo v nov boj precej neposredno,« je izpostavil glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič, ki bo zadnji trening opravil danes v Kranju. Ker v letošnji sezoni ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, bo vse podrejeno 28 tekmam za svetovni pokal. Cilj slovenske reprezentance je zmaga v pokalu narodov, ki ga je osvojila pred dvema sezonama.

Nika Križnar novembra deset dni ni trenirala

Potem ko je Nika Križnar v sezoni 2020/21 osvojila veliki kristalni globus in bila v naslednji druga v skupnem seštevku svetovnega pokala, ji v lanski ni šlo po željah, saj je bil na koncu deveta. Letošnje poletje je bilo za 23-letno skakalko iz Poljanske doline popolno. Na evropskih igrah na Poljskem je osvojila zlato kolajno na veliki skakalnici in bronasto z mešano ekipo, nato pa je pometla s tekmicami na poletni veliki nagradi s šestimi zmagami in enim drugim mestom (prehitela jo je Ema Klinec) na sedmih tekmah. »Ne počutim se kot osrednja favoritinja za zimsko sezono. Priprave na poletje so bile drugačne, saj sem na jih po počitku prišla bolj sveža. Zdaj smo že v polnem zagonu za zimsko sezono. Priznam, da je pritisk, potem ko sem bila povsem na vrhu poleti, a na to se ne smem preveč ozirati, ampak moram zaupati svojim občutkom. Zadnji treningi so bili mešani, želim si še kaj dodati ob začetku nove sezone,« je povedala vedno nasmejana Nika Križnar, ki upa, da bo zdrava, potem ko je zaradi bolezni izpustila deset dni treninga.

Ema Klinec, ki je bila v lanski sezoni najboljša Slovenka s tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala (najprej sedemkrat druga, nato zmaga in tretje mesto), je delala po preverjenem načrtu. Ob študijskih obveznostih je najprej trenirala v domačem klubu Žiri, nato pa izpustila prvi del tekem za poleno veliko nagrado, na zadnjih treh pa osvojila dve drugi mesti v Rasnovu in zmagala v Klingenthalu. »Ko se novembra začne hladiti, že na telesu čutim, da se bliža sezona. Ta čas, ko se bližajo zadnji dnevi pred sezono, je nekaj posebnega. Nova sezona je velik cilj in poseben izziv. Lani sem na koncu sezone res lepo napredovala in bila skozi vse tekme konstantna. Ne nalagam si nobenega bremena, najbolj pomembno je, da ostanem zdrava in zadovoljna, potem bodo prišli tudi rezultati,« je izpostavila 25-letna Ema Klinec, ki je lansko sezono sklenila s svetovnim rekordom za ženske – 226 metrov na letalnici v Vikersundu. Njej glavni cilj kariere je veliki kristalni globus, ki jih že manjka v vitrini.

Polnoletna Nika Prevc je ostala redkobesedna

Nika Prevc, ki je letos postala polnoletna, je blestela poleti na evropskih igrah, kjer je v vseh treh nastopih osvojila kolajno (dve srebrni med posameznicami in bronasto z mešano ekipo), na poletni veliki nagradi pa je bila dvakrat na stopničkah za drugo in tretje mesto. Na zadnjih treningih je skakala tako dobro kot Klinčeva in Križnarjeva. »Na treningih mi je res šlo kar dobro, a ne upam preveč obljubiti. Na vsaki tekmi se bom potrudila po najboljših močeh,« je bila po tradiciji redkobesedna Nika Prevc.

Ostale tri tekmovalke zaostajajo za najboljšo trojico, vendar če želi Slovenija osvojiti pokal narodov, bodo morale zbirati točke. »Poletje je bilo kar dobro. Tako kot vedno se bom potrudila tudi pozimi in se učila od Nike in Eme,« je napovedala Katra Komar. Ajda Košnjek je s 16 leti najmlajša slovenska reprezentantka: »Najprej se bom osredotočila na prve tekme, potem pa bomo videli. Novembra je bilo nekaj napredka na treningu. Malo mi še manjka. Upam, da bom najboljša prav na domači tekmi na Ljubnem.« Mladinka je tudi še 17-letna Taja Bodlaj: »Prepustila se bom sezoni, kar bo, pa bo. Poleti dva meseca nisem trenirala, zato nimam prevelikih ciljev.«

