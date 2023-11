Negotovost

Svetloba sončnega poznonovembrskega jutra je dramila nov dan in svetlila prebujajoče se odtenke vedrega razpoloženja. Vabilu vangoghovsko obarvanega jutra se ni dalo upreti. Ognjeno rumene barve napol razgaljenih krošenj so spodbujale korak. Oči so srkale lepoto, možgani so se prepustili užitkom barv, srce je pospešilo ritem. Avtomobilske zavore so predirljivo zaškripale. Barve čudovitega novembrskega jutra so se hipoma prelile v črnino. Življenje je negotovo.