S podpisom pogodbe se obe stranki zavezujeta, da bo njuno sodelovanje temeljilo na načelih partnerstva ter prevzemanja odgovornosti za upravljanje občine Domžale, skupaj pa si bosta prizadevali za izpeljavo tako večjih kot manjših projektov. Renata Kosec, županja občine Domžale in predsednica LRK – Liste Renate Kosec, je poudarila, da si s podpisom koalicijske pogodbe želijo preseči delitve in moči usmeriti v vse tisto, kar jih združuje in povezuje, za dobro njihovih občank in občanov. »S podpisom smo se v obeh strankah zavezali k čim višji ravni kulture političnega dialoga, ki bo temeljil na moči argumentov, brez osebnih diskreditacij in nestrpnosti.« Koalicijo poleg 13 svetnic in svetnikov Liste LRK – Liste Renate Kosec sestavljata še svetnica in svetnik stranke NSi, kar združeno predstavlja 15 članov od skupno 31 članov občinskega sveta občine Domžale. »Ker si znotraj Liste Renate Kosec prizadevamo delovati v dobro vseh občank in občanov, so naša vrata vedno odprta za pobude, predloge ter sodelovanje z drugimi svetniškimi skupinami,« je še dodala županja. Naj spomnimo: v začetku septembra je lokalni odbor Gibanja Svoboda Domžale izstopil iz koalicije z Listo Renate Kosec. Županji in ožjemu vodstvu občine Domžale so očitali neaktivnost in poskuse sprejemanja nespametnih večmilijonskih odločitev v času nakupa zemljišča za gradnjo novega zdravstvenega doma.