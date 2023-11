Mislim svoje mesto: Dobrodošli v prihodnosti

Turist je ena najbolj nenavadnih človeških podvrst. Bitje, ki se odpravi nekam, za koder je – bržkone od drugih turistov – slišal, da je tam lepo. A ko tam sreča druge turiste, je strašansko razočaran in nejevoljen. Preveč turistično je, zmajuje z glavo in viha nos nad spominki Made in China. Ko sede za mizo nekje v tujem mestu in začne preučevati jedilnik, ne pomisli, kako bo s svojim nepremišljenim zapravljanjem otežil življenje prebivalcem. Turist si ne beli glave s cenami, reče si »Kdaj si pa bom privoščil, če ne zdaj!«, naroči turistični meni in brez pomisleka poravna račun.