Zoisovo nagrado za življenjsko delo so včeraj zvečer slovesno podelili prof. dr. Danilu Zavrtaniku za življenjsko delo na področju fizike in astrofizike ter matematiku, zaslužnemu profesorju dr. Josu Vukmanu za življenjsko delo na področju matematike. Puhovo nagrado za življenjsko delo je prejel prof. dr. Jože Vižintin za življenjsko delo na področju strojništva. Priznanje ambasadorke znanosti Republike Slovenije je prejela prof. dr. Maruša Bradač za krepitev ugleda slovenske astrofizike v družbi in mednarodnem merilu.

Danilo Zavrtanik kot dolgoletni sodelavec novogoriške univerze ter Inštituta Jožefa Stefana je bil vedno gonilna sila za vzpostavitev enakopravnega delovanja slovenskih raziskovalcev v mednarodnem prostoru. Njegova prizadevanja so pripomogla, da je Slovenija postala pridružena članica Cerna. Leta 1995 je ustanovil Mednarodno podiplomsko šolo za znanosti o okolju v Novi Gorici, ki jo je dolga leta vodil in mu jo je uspelo razviti vse do uspešne univerze. Joso Vukman je vplival je na razvoj teorije funkcijskih identitet, ki je ena najpomembnejših teorij zadnjih trideset let v teoriji kolobarjev. Upravičeno velja za začetnika in utemeljitelja teoretične matematike na Univerzi v Mariboru. Jože Vižintin je prvi na svetu izmeril temperaturo, ki nastane v tako imenovanem freting kontaktu, in dokazal spremembo strukture materiala, zaradi katere material izgubi trdnost in nosilnost. Ta dosežek je bil pomemben predvsem za oceno življenjske dobe ležajev v letalskih motorjih.

Prireditve sta se udeležila tudi premier Robert Golob in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.