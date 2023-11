Piškavi interes za brezzobega prehranskega tigra

Varuhu odnosov v verigi preskrbe s hrano Igorju Hrovatiču 20. decembra poteče petletni mandat. Za njegovega naslednika so prispele tri prijave. Po naših neuradnih informacijah so jih oddali preddvorski župan Rok Roblek, ki tudi kmetuje, direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Irena Leonida Kropf in njena sodelavka, kmetijska svetovalka Vanesa Žderić.