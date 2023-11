Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je danes sporočil, da so na sever dostavili hrano, vodo, šotore, odeje, zdravila in gorivo. Ker so dobili gorivo, bodo lahko znova zagnali naprave za razsoljevanje in pridobivanje vode. V hudo poškodovani bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza pa so uspeli znova odpreti oddelek za dializo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob dvodnevnem podaljšanju prekinitve ognja bo Gazo dosegla še dodatna pomoč. Pred obalo Egipta v bližini mesta Al Ariš je v ponedeljek prispela tudi francoska bojna ladja, ki bo služila kot bolnišnica za ranjene civiliste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA pa bodo poslale tri letala s hrano, zdravili in zimsko opremo. Gre za prvo ameriško vojaško letalo s pomočjo od začetka spopadov 7. oktobra. Prvo letalo bo predvidoma pristalo danes, druga dva pa v prihodnjih dneh.

V okviru dogovora o podaljšanju premirja se obetajo tudi nove izmenjave talcev in palestinskih zapornikov. Izrael je danes prejel nov seznam talcev, ki jih bodo predvidoma izpustili danes. O tem so že obvestili svojce talcev, ki naj bi jih izpustili. Predvidoma bo Hamas izpustil 10 ljudi. Vir blizu Hamasa je potrdil, da bodo izpustili 10 talcev v zameno za 30 zapornikov. Poleg tega nameravajo izpustiti še nekaj tujih delavcev, ki jih zadržujejo v Gazi.

Tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva je za televizijo Al Jazeera izrazil upanje, da se bo premirje še podaljšalo. Kot je pojasnil, bodo v dveh dneh podaljšanja iz Gaze izpustili skupno 20 talcev, izraelske zapore pa bo lahko zapustilo 65 Palestincev.

Doslej so v okviru štirih izmenjav izpustili 50 izraelskih talcev in 150 palestinskih zapornikov. Dodatno so izpustili še 19 talcev v okviru drugih dogovorov, med njimi tajske delavce. V zadnji izmenjavi v ponedeljek je Izrael izpustil 33 palestinskih zapornikov, Hamas pa 11 talcev. Večina talcev ima dvojno državljanstvo, med njimi so tako Argentinci, Francozi in Nemci. Vse so ugrabili iz kibuca Niz Oz.

Od začetka spopadov 7. oktobra do tik pred prekinitvijo ognja je v enklavi umrlo skoraj 15.000 ljudi. OCHA je sicer sporočila, da številke niso uspeli neodvisno potrditi. Do 25. novembra je ob tem v Gazi umrlo 75 izraelskih vojakov. Okoli 1,8 milijona od okoli 2,2 milijona prebivalcev je zaradi napadov moralo zapustiti svoje domove. Okoli 1,1 milijona ljudi je našla zatočišče v prostorih agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki so prenatrpani. Iz zatočišč poročajo o širjenju bolezni, kot so driska, obolenja dihal in kožni izpuščaji.