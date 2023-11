V Bolgariji so v petek pridržali 37-letnega slovenskega državljana na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdalo tožilstvo v Welsu. Tožilstvo v Avstriji je že zahtevalo njegovo izročitev, trenutno pa še ne vedo, koliko časa bo postopek trajal, saj je to odvisno od bolgarskih oblasti.

Kot so še pojasnili, trenutno preiskujejo le enega človeka s slovenskim državljanstvom, ki je živel v Avstriji. Tudi domnevna kriminalna dejanja naj bi zagrešil v Avstriji. Kot so dodali, ga sumijo članstva v teroristični organizaciji. Po pisanju bolgarske tiskovne agencije BTA naj bi ga sumili kriminalnih aktivnosti in povezav s palestinskim gibanjem Hamas. Tega pri avstrijskem tožilstvu niso potrdili, saj zaradi poteka preiskave ne morejo razkriti drugih podrobnosti.

Priprtje slovenskega državljana v Bolgariji je danes potrdila tudi Generalna policijska uprava (GPU). Iz ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so medtem sporočili, da o aretaciji niso bili obveščeni, prav tako po njihovih navedbah prijeta oseba Slovenije ni zaprosila za konzularno pomoč.

Po BTA gre za 37-letnega Slovenca, ki so ga identificirali kot E. A. Kako naj bi bil povezan s Hamasom, ki ga EU obravnava kot teroristično organizacijo, zaenkrat še ni znano. Po navedbah državnega tožilstva v Sofiji so ga prijeli v okviru koordinirane akcije, v kateri je poleg bolgarske državne agencije za nacionalno varnost (SANS) sodelovalo tudi bolgarsko notranje ministrstvo.