Izredno pester dan je za primorskimi policisti, ki so v 24 urah posredovali v 49 nujnih primerih, na številko 113 pa prejeli skupno 147 klicev. Z enim od njih so nekaj pred četrto uro popoldan izvedeli, kako je nek moški že tretjič v istem dnevu iz ene od prodajaln v Kopru ukradel več reči, nazadnje štirinajst steklenic alkohola, in pobegnil. S pomočjo službenega psa so nepridiprava kmalu izsledili, ker moški ni ubogal ukazov policistov, pa sta morala zoper njega uporabiti prisilna sredstva. Izdala sta mu kazen zaradi kršitve javnega reda in miru, koprski policisti pa bodo zanj spisali ovadbo.

Glasen sopotnik

Nekaj pred osmo uro zvečer jih je poklicala ženska in prijavila nesrečo. V zadnji del njenega avta je v Kopru trčil voznik kombija, potem pa pobegnil. 49-letnika in njegov kombi so našli v Pobegih, ugotovili pa, da je vozil opit. Sumijo ga povzročitve prometne nesreče zaradi hitrosti, pobega s kraja in vožnje pod vplivom alkohola. Znake opitosti je nekaj pred polnočjo sinoči kazala tudi 22-letna voznica začetnica, ki so jo ustavili pri Pivki. Ker preizkusa alkoholiziranosti ni opravila po navodilih proizvajalca, so ji odredili strokovni pregled in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. Mladenka v avtu ni bila sama, njen 26-letni voznik se je med postopkom razživel, zmerjal policiste in ni upošteval njihovih ukazov. Ker se ni pomiril, bil očitno pijan in je še naprej razgrajal, so ga pridržali in mu spisali več kazni.

Z balkona vrgel gasilni aparat

Delovne noči za policiste s tem še ni bilo konec. Okoli pol dveh ponoči so šli v vas blizu Sežane, kjer je 47-letni domačin razgrajal in motil nočni počitek. »Čez balkon je metal različne predmete, tudi kovinsko palico in gasilni aparat, ki ga je vrgel na avto in ga poškodoval. Pred prihodom policistov se je skril,« so sporočili s PU Koper.

Koprski policisti so ob vsem tem opravili še ogled kraja, kjer je moški našel skuter, ki so mu ga na Bonfiki ukradli 7. novembra. Danes zjutraj pa so prav tako v Kopru našli skuter znamke Yamaha, ki so ga pred dvema tednoma ukradli v Italiji. Obvestili so lastnika, ki bo prišel ponj.