Nekaj dni pozneje so v Mariboru dijaki Dijaškega doma Lizike Jančar z zračno puško streljali na psihiatrične bolnike, ki so se sprehajali po dvorišču oddelka. Neznanec, spet mladoletnik, je pozneje streljal tudi na varnostnika oddelka, ki je preverjal, ali so vsi bolniki evakuirani v stavbo oddelka. Eden od pacientov je utrpel lažje poškodbe, lahko pa bi se končalo veliko huje, saj je tudi zračna puška lahko smrtonosno orožje.

Nekaj dni pozneje so mladoletniki – šlo je za celo skupino, starih od 13 do 15 let, oropali moškega sredi Ljubljane. Šokanten dogodek, pri katerem so bili spet vpleteni mladi, pa se je zgodil prejšnji teden, ko je Društvo proti mučenju živali Koroške na družbenih omrežjih objavilo posnetek mučenja živali, ki naj bi nastal v Pamečah pri Slovenj Gradcu. Trije mladostniki so za zabavo kruto pretepali, trpinčili in naklepno mučili nemočne, nič hudega sluteče živali in svoje nagnusno početje celo dokumentirali in opremili z glasbo. Preiskava tega dogodka je trenutno v fazi zbiranja obvestil, z vsemi ugotovitvami pa bodo policisti seznanili pristojno državno tožilstvo.

Kaj se torej dogaja? Je nasilja, ki ga povzročajo mladi, res več? So nasilna dejanja postala hujša? Kakšen vpliv imajo na to družbena omrežja? Vse to so vprašanja, s katerimi se ukvarjajo tudi na policiji. Število kaznivih dejanj, ki jih povzročijo mladoletniki, je v zadnjem letu sicer nekoliko naraslo, vendar ne bistveno. Še vedno so mladoletne osebe najpogosteje osumljene premoženjskih kaznivih dejanj, kot so tatvina, velika tatvina in poškodovanje tuje stvari, pri čemer gre pogosto za vandalizem.

»Povečanje števila prijav pa se opaža pri nasilnih dejanjih, kot so povzročitev lažje telesne poškodbe, nasilništvo, grožnje,« opažajo pri policiji, kjer pravijo, da lahko enega od razlogov za to najdejo tudi v pogostejšem prijavljanju medvrstniškega nasilja, ki je posledica povečanja ozaveščenosti in občutljivosti za prijavljanje tovrstnih nasilnih dogodkov.

Storilci vse pogosteje posnetke kaznivih dejanj objavljajo na družbenih omrežjih in tako širijo svoja »junaška« dejanja. To opažajo tudi pri policiji. »V zadnjem času opažamo številne primere, ko mladostniki izvajajo različne oblike nasilnih dejanj, to posnamejo in objavijo na družbenih omrežjih. Prav zaradi lastnosti interneta, kot so hitrost, anonimnost in dostopnost, se tak posnetek lahko zelo hitro razširi in tako postane viralen.« Na vprašanje, ali lahko to prispeva k potenciranju takšnih kaznivih dejanj, težko odgovorijo.

»Vsak uporabnik svetovnega spleta, ki zazna tak posnetek, se nato odloči, ali bo posnetek delil oziroma objavil naprej in tako pripomogel k širjenju nasilja ali bo zgolj opazovalec tega dejanja. Vsi uporabniki družbenih omrežij imajo možnost takšno objavo prijaviti ponudniku družbenega omrežja, ki bo nato poskrbel, da se bo objava izbrisala, vendar pa se včasih posnetek tako hitro in nenadzorovano širi, da ga je nemogoče v popolnosti odstraniti. Pri spletnem nasilju veljajo podobna pravila kot pri nasilju v resničnem življenju. Povsem mogoče je, da bo takšen posnetek spodbudil nekatere spletne uporabnike, ki so si ga ogledali (tako imenovane priče) in povzročitelja nasilja videli kot svojega vzornika, da bodo še sami poskušali izvajati podobna nasilna dejanja, vendar to ni pravilo.« Uporabnikom družbenih omrežij in svetovnega spleta tako na policiji svetujejo, da v primerih, ko zaznajo takšne vsebine, te objave prijavijo ponudniku družbenega omrežja, vsekakor pa naj takih vsebin ne delijo.

