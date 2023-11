Italija je država, ki je v zadnjih letih ogromno vlagala v tenis ter bila nagrajena s številnimi uspehi tako v moški kot ženski konkurenci. Ženski reprezentanci je ta mesec v finalu pokala Billie Jean King v Sevilli spodrsnilo na zadnji stopnici, ko je morala v finalu priznati premoč Kanadi. Moški so v nedeljo v Malagi storili korak naprej ter se po 47 letih drugič v zgodovini veselili naslova v Davisovem pokalu. S poljubom sreče so bili nagrajeni v polfinalu, ko je Jannik Sinner proti Novaku Đokoviću rešil tri zaključne žogice Srbije za uvrstitev v finale. A je bil 22-letni junak italijanskih uspehov odločen, da svojo državo popelje na svetovni teniški prestol, ki ga je potrdila s finalno zmago proti Avstraliji.

Letošnja izvedba Davisovega pokala zadetek v polno

Jannik Sinner je na sklepnem turnirju najboljših osmih reprezentanc v Malagi dobil vse tri posamične dvoboje ter skupaj z Lorenzom Sonegom dve odločilni igri dvojic, in sicer v četrtfinalu proti Nizozemski in polfinalu proti Srbiji. Matteo Arnaldi je pristavil svoj delež, ko je dobil najpomembnejši dvoboj v karieri v finalu proti Alexeiu Popyrinu, kot se je izrazil po zmagi v finalu. Četrti igralec v italijanski reprezentanci je bil Lorenzo Musetti, za generacijski most pa je skrbel 38-letni Simone Bolelli. Italijani ob uspehu niso pozabili omeniti tudi nekdanjega finalista Wimbledona Mattea Berrettinija, ki je svojo dušo pustil na klopi. Po zgodovinskem uspehu Italije je igralcem in vodstvu na čelu s selektorjem Filippom Volandrijem najprej čestitala italijanska premierka Giorgia Meloni.

Sklepni turnir najboljše teniške osmerice v Malagi je bil izjemno zanimiv. Športna dvorana Martin Carpena je bila praviloma polna, vzdušje v njej navijaško, s kakršnim se dvoboji Davisovega pokala enačijo z drugimi največjimi ekipnimi športi in čustvi navijačev. V teniškem svetu je veliko govora o spremenjenem načinu igranja. Kaj bo prinesla prihodnost, ni znano, dejstvo pa je, da je letošnja različica navdušila teniške sladokusce. Tudi s stališča, da so za svoje reprezentance igrali najboljši igralci na svetu, na čelu s številko 1 svetovnega tenisa Novakom Đokovićem.

Z mejami se ne obremenjuje

Najbolj vroč teniški igralec tako v Malagi kot nasploh v zaključku sezone je bil Jannik Sinner. »Nivo tenisa, ki ga kaže Sinner, je neverjeten. To sem se še posebej prepričal ob igrišču. Ne dvomim, da ga čaka izjemna teniška prihodnost ter da bo osvojil številne najprestižnejše lovorike,« je Italijana hvalil nekdanja številka 1 svetovnega tenisa in selektor Avstralije Lleyton Hewitt. Južni Tirolec je v zadnjih desetih dneh dvakrat premagal Novaka Đokovića, na sklepnem mastersu posameznikov v Torinu sploh prvič v karieri. Pred domačimi navijači je dosegel štiri zmage zapored nad igralci najboljše svetovne osmerice, v finalu se mu je oddolžil za poraz v skupini Đoković. Z izvrstnimi igrami v zaključku sezone je postal četrti igralec sveta.

Letos je Sinner osvojil tudi masters v Torontu, teniška javnost pa se sprašuje, kje so njegove meje. »S tem vprašanjem se ne obremenjujem. Poklicni športnik doživlja izzive vsak teden, se z njimi sooča in jih skuša premagovati. Ta trenutek sem najbolj ponosen, da smo osvojili lovoriko v Davisovem pokalu. Smo mlada reprezentanca, ki je lačna uspehov. Vsak si želi vsaj enkrat osvojiti Davisov pokal, nam je to sedaj uspelo. Ekipni duh v tenisu je nekaj posebnega. Čeprav sem bil najboljši posameznik turnirja v Malagi, imata toliko zaslug kot jaz tudi Matteo Berrettini in Simone Bolelli, ki sta bila del ekipe na klopi,« odgovarja Jannik Sinner.

Proti svetovnemu vrhu z izkušenima trenerjema

Najožjo ekipo najboljšega teniškega igralca ob koncu sezone sestavljajo trenerja Simone Vagnozzi in Darren Cahill, fizioterapevt Giacomo Naldi in kondicijski trener Umberto Ferrara. Izjemni preboj proti svetovnemu vrhu je Sinner dosegel od lanskega februarja, ko je začel sodelovati z Vagnozzijem. »Jannika sem spoznal, ko je bil star 14 let. Takoj sem v njem prepoznal izjemni talent. Takrat sem bil trener Marca Cecchinata in Stefana Travaglie. Odkar sva začela sodelovati, v svojem delu resnično uživam. Je povsem preprost fant, zelo pozitiven in delaven. Hkrati pa izjemno motiviran,« Italijana opisuje trener Simone Vagnozzi.

»V tem trenutku je v svetovnem tenisu veliko mladih igralcev, ki jih je užitek opazovati, eden od njih je tudi Jannik. Je izjemno discipliniran, zato od trenerja zahteva maksimalno osredotočenost. Moje delo je, da ga psihološko pripravim do tega, da verjame vase, da lahko premaguje najboljše igralce na svetu,« Sinnerja opisuje trener Darren Cahill, ki je v preteklosti že delal s številkama 1 svetovnega tenisa, in sicer Andrejem Agassijem in Lleytonom Hewittom. »Jannik je izjemno tekmovalen. Želi zmagovati na vsakem koraku, zato ves čas tekmujemo na vseh področjih. Imam občutek, da je bolj zadovoljen, ko od mene prejme pet evrov, kot ko jih zasluži dvajset tisoč. Delati z njim je pravi užitek,« dodaja Cahill.

*** 64:15 je razmerje zmag in porazov Jannika Sinnerja v letošnjem letu, ki na svetovni lestvici zaostaja le še za Novakom Đokovićem, Carlosom Alcarazom in Daniilom Medvedjevom.