Dva kroga pred koncem skupinskega dela v nogometni ligi prvakov ima nastop v izločilnih bojih zagotovljenih šest klubov: Bayern, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Manchester City in Lepzig s Slovencema Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom, ki je imel nekaj bolečin v vratu po reprezentančnih tekmah, a je včeraj normalno treniral.

Učinkovita ​PSG in Newcastle

V drevišnjih tekmah bo najbolj dramatično v skupini smrti F, v kateri je med vodilno Borussio Dortmund in četrtim Newcastlom le tri točke razlike. PSG in Newcastle v tekmo vstopata v odlični strelski formi, s čimer sta prestrašila drug drugega. PSG je konec tedna premagal Monaco s 5:2, Newcastle pa Chelsea s 4:1. Parižani imajo z Angleži še neporavnane račune, saj jih je oktobra Newcastle ponižal s 4:1. »Tekma je že lahko odločilna v boju za napredovanje, zato jo bomo vzeli, kot da gre za finale. Prepričan sem, da bo moja ekipa pripravljena in konkurenčna. Newcastle je proti Chelsea pokazal izjemno fizično pripravljenost, saj so na tekmeca pritiskali s šestimi igralci in vzdrževali visok ritem. Pričakujem, da se bodo z enako intenzivnostjo lotili tudi nas,« je samozavesten trener PSG Luis Enrique, ki je zelo dvignil učinkovitost in formo ekipe. Newcastle ima veliko težav s poškodbami, zato v Pariz ni odpotovalo kar 14 igralcev.

Na drugi tekmi skupine H bo vodilna Borussia brez Süleja, ki je zbolel, gostovala na San Siru pri Milanu. Obe ekipi nihata v formi, zlasti Milan ima težave z neučinkovitostjo. Borussia prekipeva od samozavesti, saj je soimenjaka iz Mönchengladbacaha v soboto premagala s 4:2, potem ko je po 28 minutah zaostajala 0:2. Trener Milana Stefano Pioli želi ponovitev predstave proti PSG, ko so zmagali z 2:1, a bo tokrat manjkal poškodovani napadalec Leao.

Posebna tekma za Pepeja

V skupini H je pred zahtevnim izzivom Barcelona, ki bo gostila Porto, oba kluba pa imata po devet točk. Barcelona je v zadnjih tednih v manjši krizi igre, konec tedna je komaj remizirala z Rayom Valecanom (1:1), potem ko so si tekmeci iz predmestja Madrida sami zabiti avtogol za izenačenje. Težava Barcelone je poškodba hrbta vratarja Marce-Andera ter Stegna, ki včeraj ni treniral z ekipo. »Pred nami je pomembna tekma, ki odloča o tem, ali bomo prvi v skupini. V zadnjem času nam nekatere stvari ne gredo dobro, a verjamemo v našo vizijo. V Portu smo zmagali z 1:0, a smo trpeli, saj je zelo zahteven tekmec, ki je taktično odličen in agresiven,« pravi 43-letni trener Barcelone Xavi Hernandez, ki je ostal brez vezista Gavija, potem ko si je strgal prednjo križno vez. Tekma bo posebna za branilca Porta Pepeja, ki je v dresu Reala Madrid odigral 23 tekem proti Barceloni, obenem pa je s 40 leti in 254 dnevi najstarejši nogometaš, ki je dosegel gol v ligi prvakov.