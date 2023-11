Človeški faktor je najšibkejša točka v informacijski varnosti

Ob nedavnem kibernetskem napadu na informacijski sistem skupine HSE se poraja vprašanje, ali in kakšen vpliv bi imel tak napad na denimo nuklearko in druge močne energetske sisteme. V NEK imajo programe za kibernetsko varnost ločene za tehnološki in poslovni sistem, zaposlene pa na tem področju sistematično usposabljajo. V krovni družbi Gen energija pravijo, da se pogosto srečujejo s poskusi vdora hekerjev, zato varnostni sistem nenehno krepijo.