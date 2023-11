Državni zbor: Tehnična napaka ostaja nepojasnjena

Poslanci so prejšnji petek po zapletu v državnem zboru vnovič glasovali o amandmaju SDS in NSi. Ob obstrukciji opozicije so koalicijski poslanci spremenili stališče in podprli amandma o polni uskladitvi socialnih transferjev z inflacijo. V DZ do včeraj niso znali prepričljivo pojasniti vzroka za napako.