Saj veš, nekateri mislijo, da je decembra le božič, in potem zahtevajo, da v vseh trgovinskih katalogih mamljivo ponudbo hrane poimenujejo Ponudba za božične praznike. Toda, dragi dedek Mraz, ti gotovo veš, da decembra ni le božič, temveč pride tudi Miklavž (oh, oprostite, sveti Miklavž) in silvestrovo, da je decembra tudi hanuka in da bo leta 2033 decembra tudi ramazanski bajram. Zato imamo letos zate le eno željo: lahko našim pravovercem razložiš, da je pravilno poimenovanje decembrske ponudbe v trgovinskih katalogih Zimsko nažiranje? V zameno bomo v tvojo čast za praznike skuhali in pojedli obilje hrane.

Hvala in lep pozdrav,

tvoji najdražji iz uredništva N. N.