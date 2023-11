O paviljonu, ki je padel zaradi železnice

Čeprav Jakopičevega paviljona, ki je bil v začetku 20. stoletja osrednji ljubljanski razstavni prostor za sodobno likovno umetnost, v fizični obliki že dolgo ni več, ostaja usidran v zgodovino umetnosti in mesta. Celovit vpogled v delovanje tega nekdaj priljubljenega shajališča ljubljanske likovne in nasploh kulturne scene ponujata sveže izdana elektronska publikacija in razstava v Mali galeriji Banke Slovenije.