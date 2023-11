Dvainštirideset let po nasilni smrti 13-letnega Gordona in njegove leto starejše sestre Karen Alexander v mestu Texarkana v ameriški zvezni državi Arkansas je policija vendarle odkrila osumljenega dvojnega umora – njunega očeta Weldona. Kot je povedal vodja mestne policije Michael Kramm, so prepričani, da je moril ravno on, a proti njemu ne bodo mogli ukrepati. Že pred devetimi leti je umrl.

Osmega aprila 1981 je Weldon Alexander policijo obvestil, da je zjutraj ob prihodu iz službe doma našel hudo poškodovana hčerko in sina. Ob prihodu kriminalistov je bil Gordon v kuhinji, že mrtev, Karen, ki je še kazala znake življenja, pa je ležala v postelji blizu dnevne sobe. Odpeljali so jo v bolnišnico, a je po treh dneh kome umrla. Oba sta bila večkrat zabodena s kuhinjskim nožem. Karenina smrt je bila posledica vboda v desno oko, ki je poškodoval tudi možgane. Obdukcija je pokazala, da je bila pretepena, zadavljena, večkrat zabodena v obraz in tudi posiljena. Gordon, ki ga je operacija kolka priklenila na invalidski voziček, pa je bil zaboden 16-krat, in sicer v obraz in vrat, vključno z rezom, ki je tekel od ušesa do ušesa.

Nič ni kazalo, da bi v hišo kdo na silo vdrl, menili so, da je storilec normalno vstopil skozi glavna vrata. Mame Vere ni bilo doma – zaradi duševnih težav so jo nekaj dni prej sprejeli v lokalno psihiatrično bolnišnico (tri leta kasneje je naredila samomor). Tudi oče je bil odsoten – v službo se je odpravil ob 23. uri in se vrnil ob sedmih zjutraj, delal je pri lokalnem proizvajalcu pnevmatik, je takrat sporočila policija.

Brat reševal sestro

Detektivi so zaslišali veliko oseb in zbirali informacije, a za aretacijo kogar koli niso imeli dovolj trdnih dokazov. Tako je preiskava zastala. Tudi ko je leta 1983 serijski morilec Henry Lee Lucas priznal na stotine nerešenih umorov vključno z umori brata in sestre Alexander. Priznanja namreč dokazi niso potrjevali. Preiskovalci so imeli prav, da ga zaradi tega primera niso preganjali, kajti desetletja pozneje so tudi testi DNK potrdili, da so bila številna njegova priznanja lažna. Vključno s primerom Alexander.

Lani so primer spet odprli. Preiskavo je vodil Calvin Seward, ki je v času umorov opravljal razgovore z različnimi osebami, ki bi lahko bile povezane z umoroma. Primer mu ni dal miru, ker je njegova hčerka hodila v šolo skupaj s Karen. Naslednje leto in pol je opravljal pogovore s številnimi ljudmi, povezanimi s prvotno preiskavo. Tokrat so kriminalisti prišli do drugačnih ugotovitev glede časa smrti. Izkazalo se je, da je Gordon umrl kar nekaj ur prej, kot so najprej sklepali. Poleg tega so izpod nohtov umorjenih brata in sestre izločili DNK, je pojasnil forenzični kriminolog dr. Todd Steffy, ki je sodeloval s policijo. Rezultat? Na Karenini postelji so našli sledi semena njenega očeta.

Seward je ob koncu preiskave izrazil prepričanje, da je oče spolno napadel hčerko, potem pa se je vmešal njen brat, da bi ji pomagal. Takrat je oče oba otroka zabodel. »Počutim se, kot da mi je z ramen padlo težko breme. Upam pa tudi, da bo to sorodnikom žrtev prineslo nekaj miru in nekakšen zaključek,« je izjavil. Po besedah Michaela Kramma primera brez Sewardove vztrajnosti in odločnosti ne bi rešili. Kaj pa zdaj, so ga na koncu vprašali novinarji. »Preiskava je zaključena. Ne moremo pa aretirati nekoga, ki je že mrtev. Žal tožilstvo proti Weldonu Alexandru ne more ukrepati,« je dejal.