»Katar sporoča, da je bil v okviru tekočega posredovanja dosežen dogovor o podaljšanju humanitarnega premirja na območju Gaze za dodatna dva dni,« je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva.

Katar je prav tako naznanil, da je pet njihovih letal s humanitarno pomočjo na poti v egiptovsko mesto al Ariš, od koder naj bi nato pomoč dostavili v Gazo. Letala prevažajo okoli 156 ton pomoči, vključno s hrano, medicinskimi pripomočki in opremo za zavetišča, poroča katarska televizija Al Jazeera.

V času humanitarnega premora in v tednih pred njim je Katar ob podpori ZDA in Egipta sodeloval v intenzivnih pogajanjih za vzpostavitev in podaljšanje premirja v Gazi. Sporazum o prekinitvi ognja je v veljavo stopil v petek in naj bi prvotno trajal do torka zjutraj.

Izrael podaljšanje prekinitve ognja za zdaj še ni komentiral, so pa oblasti že obvestile nekatere družine talcev o današnji morebitni novi izmenjavi talcev in zapornikov, poroča britanski BBC.

Od petka sta Izrael in Hamas izvedla tri izmenjave talcev, ki jih je zajelo gibanje in palestinskih zapornikov. Skupno je Hamas izpustil 58 talcev, Izrael pa 177 Palestincev, večinoma žensk in najstnikov. Izraelski uradniki menijo, da je v rokah skrajnežev v Gazi še vedno okoli 180 ljudi.

Obe strani sta sicer že pred tem izrazili pripravljenost na podaljšanje premirja. Izraelske oblasti so namreč danes Hamas seznanile, da so odprte za podaljšanje premirja na območju Gaze.

Že v nedeljo pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu spomnil, da dogovor predvideva možnost podaljšanja v zameno za izpustitev še 10 talcev na dan. Ob tem je sicer poudaril, da bo Izrael po premirju nadaljeval operacije proti Hamasu s ciljem uničenja tega gibanja.

Hamas pa je v nedeljo zvečer sporočil, da želi podaljšati štiridnevno prekinitev ognja v upanju, da bo v zameno za talce zagotovil izpustitev dodatnih palestinskih zapornikov.