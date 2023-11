Angleški termin hackathon je tvorjen iz besed hack in marathon, pri čemer se hack uporablja v pomenu kreativnega programiranja in ne vdiranja v računalniške sisteme. Lahko bi rekli, da gre za maraton za programerje, ki naj bi v čim krajšem času prišli do rešitve konkretnega izziva. Dogodek je običajno izpeljan kot tekmovanje, na katerem zmagovalna ekipa osvoji nagrado. Prvi hekaton naj bi leta 1999 organizirali v kanadskem Calgaryju, v Sloveniji pa se je prvi zgodil pred desetimi leti. Člana organizacijske ekipe Matevž Černe in Eva Tisaj Žnidaršič pravita, da DragonHack, ki je v teh letih seveda dobil številne »soigralce«, izstopa po vzdušju, ki se ustvari, ko študenti skupaj z mentorji iz vodilnih slovenskih tehnoloških podjetij v enem prostoru sodelujejo pri inovativnih rešitvah. »Zgradili smo čudovito skupnost ljudi, ki se vsako leto znova z navdušenjem vračajo. Sprva navadno dogodek okusijo v vlogi udeleženca, kasneje pa se vračajo v vlogi mentorjev.«

Kako poteka?

Skupine treh ali štirih študentov imajo na voljo 24 ur časa, da ustvarijo inovativne, kreativne in tehnološko dovršene rešitve. Ob tem organizatorji pripravijo bogat spremljevalni program zabavnih dogodkov, manjših izzivov, delavnic in predavanj, na katerih najboljši strokovnjaki z industrije predajajo svoja znanja. Na dogodku je ves čas na voljo tudi veliko hrane, smutijev, različnih pijač, zdravih prigrizkov ter manj zdravih nočnih obrokov. »Z leti smo ugotovili, da se najbolj sproščeno vzdušje ustvari, če število prijav omejimo na 160 mest, čeprav se prosta mesta zapolnijo v manj kot minuti. Tako zagotovimo najboljšo izkušnjo za vsakega udeleženca,« pravijo organizatorji. DragonHack je član uradne lige študentskih hekatonov, MLH (Major League Hacking), ki združuje in povezuje hekatone po vsem svetu. Vsako leto je vključenih več kot 300 dogodkov v več kot 90 državah, kjer se sreča preko 500.000 nadobudnih razvijalcev.

Most med izobraževalnimi institucijami in podjetji

»V Sloveniji tehnološki sektor hitro raste, pri čemer številna domača podjetja dosegajo izjemne rezultate na globalni ravni. Hkrati opažamo, da se povečuje prisotnost tujih podjetij, ki odpirajo podružnice v Sloveniji. V zadnjih letih na DragonHacku sodelujemo tudi z veliko hitro rastočimi mladimi ekipami. Žal pa kadrovsko ne dohajamo potreb, ki jih prinaša hitra rast panoge. Opažamo tudi, da se študenti računalništva prej vključujejo na trg dela.« DragonHack gradi most med izobraževalnimi institucijami in podjetji. Dogodek povezuje angažirane mlade talente, ki se za prosti konec tedna posvetijo razvoju inovativnih rešitev, z najzanimivejšimi slovenskimi tehnološkimi podjetji. Študentom omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj, razvijanje veščin in povezovanje z mentorji iz vodilnih podjetij v industriji.

Rešitev za vrtnarjenje

Na DragonHacku se vsako leto več kot 40 ekip poteguje za več kot 15 različnih nagrad. Podjetja nagradijo izzive, ki so namenoma zelo splošni in ne omejujejo kreativnosti ekip. »Primeri izzivov so najboljša mobilna aplikacija, najbolj inovativna rešitev, najbolj smešna rešitev, najboljša spletna aplikacija, aplikacija z najboljšo uporabniško izkušnjo in podobno.« Glavni sodniki nato izberejo še tri zmagovalne ekipe, ki jih prepričajo z najbolj inovativno, kreativno in tudi tehnično dovršeno rešitvijo. »Pomembno je poudariti, da cilj tekmovanja ni reševanje neke konkretne naloge, ampak da udeležencem omogočimo podatke, infrastrukturo, najboljše mentorje, odlično vzdušje in svobodo pri oblikovanju rešitve,« pravita Eva in Matevž. Zmagovalna ekipa DragonHacka 2023 je pripravila celovito rešitev za vrtnarjenje, ki uporabnikom omogoča enostavno upravljanje, spremljanje in optimizacijo njihovih vrtov za trajnostno in učinkovito vrtnarjenje. DragonHack 2024 bo potekal 20. in 21. aprila na fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

V družbi najboljših

V preteklih izvedbah DragonHacka so uspešno sodelovali z več kot 80 različnimi podjetji, med katerimi so priznana imena, kot so Celtra, Epilog, Outfit7, Result, Endava, HYCU, Plume, Sportradar, Outbrain, tretton37, IBM in CISCO. Podjetja se odločijo za sodelovanje na DragonHacku z namenom kadrovanja, ustvarjanja pozitivne podobe delodajalca ter podpore mladim talentom. »Glede na to, da se podjetja vračajo na dogodek in se zanimanje iz leta v leto povečuje, se zdi, da so podjetja zadovoljna s sodelovanjem. Mentorji podjetij so velikokrat prav bivši tekmovalci DragonHacka, ki so svoje delodajalce spoznali na dogodku.«

DragonHack predstavlja odlično priložnost za študente, ki si želijo dokazati svoje sposobnosti. V enem vikendu imajo priložnost, da predstavnikom podjetij v živo pokažejo, kako uspešno lahko uporabijo svoje znanje iz časa študija ter v kratkem času zasnujejo in izdelajo delujočo rešitev. Študenti se na razgovorih za službo radi pohvalijo z rešitvami, ustvarjenimi na dogodku. Zmago na dogodku ali v posamezni kategoriji tudi navajajo v svojih življenjepisih in na omrežju linkedin. »Gre namreč za dober pokazatelj, da gre za visoko angažiranega študenta, ki je svoje znanje že preizkusil tudi v praksi.«