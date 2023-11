Ponoči incident na internistični prvi pomoči v UKC Ljubljana

Ponoči je na internistični prvi pomoči (IPP) v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana prišlo do incidenta. Po ugotovitvah policije je nekaj pred 3. uro bolnik med obravnavo s solzivcem poškropil zaposleno. Plinski razpršilec so mu zasegli, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Obravnava bolnikov na IPP je bila začasno motena.