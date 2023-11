V petek okoli šestih zjutraj se je v Rogatcu pripetila huda prometna nesreča, v kateri je na prehodu za pešce voznica avtomobila trčila v peško. »Voznica, ki je vozila po Celjski cesti iz smeri Ulice Mersijev proti glavni cesti, je pri zavijanju v levo na prehodu za pešce trčila v peško. Hudo poškodovano peško so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, od koder so nas danes obvestili, da je zaradi hudih poškodb umrla,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

To je že letošnja enajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. »V zadnjem času je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo preveč pešcev,« opozarjajo. »V nekaj primerih vozniki osebnega avtomobila niso upoštevali prednosti pešca, ki je pravilno prečkal vozišče na zaznamovanem prehodu, nekaj pešcev pa je umrlo zato, ker so povzročitelji nesreče vozili prehitro,« še dodajajo na policiji. Voznikom svetujejo, naj bodo bolj pozorni na pešce, tem pa, naj za lastno varnost poskrbijo tako, da so na cestah še posebno previdni in vidni.