Okoli enajste ure v petek zvečer se je v morju pred Piranom potapljala jadrnica. Na pomoč so poslali patruljo Postaje pomorske policije Koper s plovilom P-16, ki je bila na rednem nadzoru. Po navedbah policije je bilo vreme slabo, pihal je močan veter, morje je bilo močno vzvalovano. Potapljajočo se jadrnico v bližini rta so našli s pomočjo utripajočih luči na rešilnem jopiču enega od potnikov s prevrnjene jadrnice. 42-letna slovenska državljana, ki sta se držala plovila, so iz morja rešili, s pomočjo plavajoče reševalne vrvi pa je patrulja privezala še prevrnjeno jadrnico in jo odvlekla do Pirana. Izmučena in podhlajena potnika nista potrebovala zdravniške pomoči, policisti so ju odpeljali domov.