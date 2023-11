Petinštirideseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se je začela s fantastičnima tekmama v pravih zimskih razmerah v Ruki pri Kuusamu na Finskem. Na obeh tekmah je bil razred zase izkušen Avstrijec Stefan Kraft, ki je dobesedno pometel s konkurenco. V treh dneh je imel v Ruki le en slab skok, ko je bil v petek v kvalifikacijah 21. »Popoln začetek sezone v fantastičnih pogojih. Neverjetno sem vesel, da mi je trdo delo na treningu prineslo dobre skoke. Intenzivne priprave se obrestujejo. To je šele začetek, sezona bo dolga,« je povedal 30-letni Stefan Kraft, ki je napovedal kandidaturo za veliki kristalni globus.

Slovenci so stopnjevali svoje nastope

Avstrijci in Nemci so bili na uvodu v sezono razred zase, saj so zasedli vseh šest mest na stopničkah. Med njimi je bil najbolj vesel Nemec Pius Paschke (2. in 4. mesto), saj je s 33 leti in pol postal najstarejši tekmovalec, ki se je prvič v karieri uvrstil na stopničke. V svetovnem pokalu je debitiral pri 27 letih, letos pa si je mesto v nemški ekipi za svetovni pokal izboril skozi uspešne poletne nastope v celinskem pokalu. Kakšna je moč Nemčije, je razvidno iz podatka, da je bilo v soboto vseh šest tekmovalcev uvrščenih do 12. mesta, včeraj pa do 19. mesta. Za ovratnik jim dihajo Avstrijci, medtem ko je bila tretja reprezentanca po uspešnosti Slovenija, ki je na Finskem iz dneva v dan stopnjevala dolžino skokov, najboljši dosežek pa je včerajšnje 6. mesto kapetana Petra Prevca.

Potem ko so Slovenci v petek v kvalifikacijah ostali brez uvrstitve med najboljših deset, je na uvodni tekmi sezone v soboto slovensko čast reševal Timi Zajc z 8. mestom in dosežek ponovil tudi včeraj ter bil v seštevku najboljši skakalec slovenske zračne eskadrilje. »Dve lepi uvrstitvi med najboljših deset sta dober začetek sezone in dokaz moje konstantnosti. Manjše napake sem delal le v soboto v prvi seriji (17. mesto, op. p.), ostali skoki so bili lepi in konstantni. Za višja mesta mi manjka zelo malo, gre predvsem za glavo,« je razmišljal Timi Zajc.

Peter Prevc (13. in 6. mesto) že dolgo časa ni tako dobro začel nove sezone. Z včerajšnjim 6. mestom, na katero je napredoval s popolnim napadom z desetega, je izenačil najboljšo uvrstitev v lanski sezoni iz Sapora. Uspešna vrnitev Petra Prevca je še toliko pomembnejša zato, ker je moral prestati zahteven proces rehabilitacije po padcu na lanskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici, ko je predčasno končal sezono. »Po dolgem premoru sta uvrstitvi zelo dobri. Vesel sem, da sem skakal daleč. Z dobrimi skoki sem bil konkurenčen. Ko v drugi seriji izboljšaš uvrstitev, je to dokaz, da se nisi ustrašil izziva. Telo je ubogalo mojo željo, da letim daleč, in pridobival sem metre. Z uvrstitvami med najboljših deset bi rad nadaljeval tudi v naslednjih tednih,« je povedal 31-letni Peter Prevc.

Razočarani Poljaki in Norvežani

Anže Lanišek, lani najboljši slovenski skakalec s 3. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala, je bil tokrat v drugi deseterici (15. in 12. mesto). »Začetek sezone je lep, skoki pa še niso bili idealni. Vesel sem, da sem v nedeljo letel čez velikost skakalnice, in grem naprej z dobrimi občutki,« je dejal Anže Lanišek.Tudi Domen Prevc (17. in 16. mesto) že dolgo časa ni tako dobro začel sezone: »Glede na to, kakšne težave sem imel v petek v kvalifikacijah, sem zadovoljen z uvrstitvama. Vem, kaj moram popraviti, da bom boljši.« Žiga Jelar je v soboto ujel dve točki, včeraj pa je tekmovanje končal po prvi seriji (31. mesto).

»Vikend je bil kar uspešen. Čestitke Petru Prevcu za odlično 6. mesto, saj se je po hudi poškodbi v Planici vrnil med najboljše. Solidno je skakal tudi Timi Zajc. Kanček sreče, da bi bil med najboljših deset, je zmanjkal Anžetu Lanišku. Tudi Domen Prevc je dosegel dobri uvrstitvi. Uvod v sezono je bil lep in miren. Iz tekme v tekmo smo počasi stopnjevali raven skakanja. Imamo dobre temelje za nadaljevanje sezone,« je povedal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki se z ekipo ne bo vrnil domov, ampak bo ostal na treningu v Skandinaviji, saj bosta naslednji tekmi konec tedna v Lillehammerju, kjer bodo prvič v sezoni tekmovale tudi ženske.

Na uvodu so razočarali Norvežani in Poljaki, ki so skupaj trenirali na snegu v Lillehammerju. Najboljši Norvežan je bil branilec velikega kristalnega globusa Halvor Egner Granerud (16. in 10. mesto). Še slabše je šlo Poljakom z le tremi uvrstitvami med dobitnike točk, ko je bil Dawid Kubacki 21. in 23., Piotr Žyla pa 23. »Moramo vložiti več srca in strasti. Manjka energije na odskočni mizi, zato je v skokih premalo hitrosti in dinamike. Preverili bomo opremo, tehniko, fizično pripravljenost in psihično trdnost,« je skušal ostati miren selektor poljske reprezentance, Avstrijec Thomas Thurnbichler, potem ko je bil prvi zvezdnik Kamil Stoch v soboto 43., včeraj pa med štirimi skakalci, ki so izpadli v kvalifikacijah.