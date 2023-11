Minili so že trije dnevi štiridnevnega premirja, s katerim se je v petek zjutraj ustavilo 48-dnevno nenehno izraelsko bombardiranje Gaze in se je znatno povečala humanitarna pomoč za več kot dva milijona njenih prebivalcev. Hamas je na severu Gaze do danes izročil predstavnikom Rdečega križa 58 talcev, med katerimi je tudi 17 Tajcev. Pri drugih izpuščenih talcih gre za ženske in otroke.

Rdeči križ jih po prečkanju meje z Egiptom izroči Izraelcem, ki jih s helikopterjem odpeljejo v bolnišnice na območju Tel Aviva, kjer se po sedmih tednih jetništva srečajo s svojimi bližnjimi. Za osvoboditev 26 svojih državljanov pa se je s Hamasom ločeno dogovorila tajska vlada s posredovanjem Irana. Sicer 30.000 Tajcev dela na kmetijah na jugu Izraela.

Včeraj so hamasovci izpustili tudi talca z ruskim državljanstvom, kar na svoji spletni strani utemeljujejo s podporo, ki jo Putin daje Palestincem. Dan prej je iz ujetništva v Gazi prišla devetletna Irka, za katero so vsi mislili, da je mrtva. Med včeraj izpuščenimi Izraelci je tudi štiriletna Abigail Idan, ki ima tudi ameriško državljanstvo.

Hamasove zastave na Zahodnem bregu

Izrael pa je v zameno za osvobojene talce v teh treh dneh iz svojih zaporov izpustil 107 palestinskih žensk in mladoletnikov, doma z Zahodnega brega in iz Vzhodnega Jeruzalema. Do ponedeljka naj bi jih vsega skupaj 150, kar je trikrat več, kot bo Hamas osvobodil talcev, če ne štejemo Tajcev. Na Zahodnem bregu Palestinci navdušeno in množično pozdravljajo osvoboditev svojih žensk in najstnikov, pri čemer je glede zastav, ki so vihrale, prišla do izraza velika podpora Hamasu. A zlasti v Gazi mnogi Palestinci menijo, da je cena za osvoboditev teh zapornikov previsoka (tam je Izrael v svojih operacijah po 7. oktobru ubil 14.800 Palestincev, od tega več kot 6000 otrok).

Hamas je sicer nastal v Gazi, tam je leta 2006 tudi zmagal na volitvah in zavladal, a zdaj ima večji vpliv na Zahodnem bregu, kjer na ozemlju, ki je 15-krat večje od Gaze, živi več kot tri milijone Palestincev. Ti Hamasu priznavajo, da mu je uspelo usmeriti pozornost svetovne javnosti na tisoče Palestincev z Zahodnega brega, ki so zaprti v Izraelu brez pravne podlage in sojenja. In izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki hoče uničiti Hamas, ga s svojo politiko samo krepi, sicer predvsem na Zahodnem bregu, kjer so izraelska vojska in nezakoniti judovski priseljenci po 7. oktobru ubili že več kot 230 Palestincev.

Sobotni zaplet rešil Katar

V soboto je prišlo do zapleta glede izpustitve 17 talcev (od tega štirih Tajcev), ker so v Hamasu menili, da Izrael ne spoštuje dela dogovora o premirju, ki govori o humanitarni pomoči za severni del Gaze, ki ga je izraelska vojska pred dvema tednoma obkolila. Nekaj časa se je zdelo, da ne bo prišlo do druge osvoboditve talcev in da je ogroženo premirje. A zadeva se je zvečer rešila s prihodom katarske delegacije v Izrael. Sicer je bil Katar jezen na Hamas, ker je zavlačeval z izpustitvijo in s tem ogrozil ves dogovor. V resnici Hamas in Izrael zaradi domačega javnega mnenja nočeta postati kriva za neuspeh dogovora o premirju. Poleg tega ne bi smela škoditi ugledu svojih dveh zaščitnikov, ZDA in Katarja, ki sta ob sredinem dogovoru o premirju kot glavna posrednika zastavila svojo verodostojnost.

Tudi Biden za podaljšanje premirja

Zelo pomembno je, da osvobajanje talcev poteka po načrtih, saj bi se tako štiridnevno premirje lahko podaljšalo. Sam govornik izraelske vojske je v soboto omenjal to možnost. Zelo pomembno je, da se zlasti ameriški predsednik Joe Biden zavzema za podaljšanje premirja. V Beli hiši so dojeli, da izraelsko neusmiljeno bombardiranje Gaze po svetu povečuje nastrojenost ne le do Izraela, ampak tudi do ZDA. A za zdaj je bila izmenjava talcev za zaprte Palestince lahka, ker je šlo za ženske in mladoletnike. Težje bo, ko bo treba izpustiti izraelske vojake in Palestince, ki so zaprti zaradi napadov na izraelsko vojsko.