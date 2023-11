Ni lepšega, kot z zmago končati sezono in za nameček postati svetovni prvak. To je na dirki za VN Španije v Valencii uspelo Francescu Bagnaii (Ducati). Še več, uspelo mu je ubraniti naslov iz lanske sezone. Nič čudnega, da je bilo na Italijanovemu obrazu moč videti prešeren nasmešek. Edini, ki bi ga lahko po točkah še prehitel, je bil Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Toda tvegal je preveč in končal v pesku. Sanj o morebitnem naslovu prvaka je bilo konec.

Še v soboto je bil Martin v zelo dobrem položaju, saj je dobil sprintersko dirko in zaostanek za vodilnim zmajšal na še ulovljivih 14 točk. Kljub temu je moral ogromno tvegati, saj slabši kot četrti sploh ne bi smel biti. A vsi scenariji in preračunavanja so postali nepomembni v sedmem krogu, ko je Španec najprej zdrsnil s steze, nato pa v zavoju zadel še rojaka Marca Marqueza (Honda) in se razočaran na skuterju napotil v bokse. »Bilo je izjemno. Težko je najti besede po takem dnevu. Nekaj krogov sem se mučil, potem sem spet našel pravi ritem. Morda je pomagalo tudi to, da nisem bil več obremenjen z bojem za naslov prvaka. A ob koncu sem ostal skorajda brez gum, tako da sem komajda zadržal Fabia za sabo. Kakorkoli, zelo lep način za slovo od sezone in za zahvalo moji ekipi,« je bil po dirki navdušen Francesco Bagnaia, sedaj že dvakratni svetovni prvak.

Po odstopu Martina je staremu in novemu prvaku sprva nekoliko popustil ritem in padel je na tretje mesto. A dirkača pred njim nista zdržala, Brad Binder (KTM) je preveč široko zapeljal v zavoj in nazadnje končal šele na četrtem mestu, še slabše jo je odnesel Jack Miller. Avstralec je kot vodilni v 19. krogu padel in končal dirko. Tako je Bagnaia spet prišel do vodstva, a pot do zmage ni bila lahka. V razburljivem zadnjem krogu je odbil napad Italijana Fabia Di Giannantonia (Gresini Ducati), kot tretji pa je dirko v Valencii končal Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati). Fabio Di Giannantonio, ki izgublja mesto v podružnični ekipi Ducatija in za zdaj še nima mesta v eliti za naslednjo sezono, pa je bil kar nekoliko razočaran zaradi razpleta: »To so, pošteno povedano, moje najslabše stopničke. Prepričan sem bil, da imam dovolj moči, da lahko prehitim Bagnaio. Želel sem se posloviti od ekipe z zmago, ampak na koncu je bilo to največ, kar sem lahko dosegel.«

Na koncu sezone je Bagnaia zbral 467 točk, Martin 428, tretji je bil Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46) s 329. Bagnaia je v sezoni zmagal kar sedemkrat na klasičnih dirkah in bil štirikrat najhitrejši še na sprintih. V teh je bil sicer boljši Španec, dobil je osem sprinterskih dirk, manjkale pa so točke s klasičnih, kjer je zmagal na štirih.