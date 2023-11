Domači gledalci praviloma na športnika pozitivno vplivajo, da pokaže čisto vse, česar je v tistem trenutku sposoben. To je v soboto in nedeljo dokazala ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin, ki je v Killingtonu pred večtisočglavo množico navijačev najprej na veleslalomski tekmi osvojila tretje mesto (pred domačimi gledalci ni še nikoli zmagala), nato pa bila dan kasneje na slalomski prepričljivo najhitrejša. To so bile že njene 141. stopničke v svetovnem pokalu, s čimer je najbolj uspešna med še aktivnimi smučarji. Pred njo je le Ingemar Stenmark, ki je na stopničkah stal 155-krat, toda Šveda prekaša po številu zmag, saj jih ima že 90, od tega 55 na slalomih.

V finalu so prvič v novi sezoni nastopile tri Slovenke, Andreja Slokar je bila sedma, Neja Dvornik 18. in Ana Bucik 20. Slokarjeva je lahko še kako zadovoljna, saj po vrnitvi v svetovni pokal po poškodbi na zadnjih dveh slalomih in dveh veleslalomih ni bila del najboljše trideseterice. Po prvi vožnji je bila 14., v finalu pa je svoj nastop še nadgradila in prikazala vožnjo, ki jo je krasila pred poškodbo.

Švicarka nasmejana, Slovenke razočarane

Najbolj nasmejana je bila po veleslalomski tekmi Švicarka Lara Gut Behrami, ki je slavila že 39. zmago v svetovnem pokalu in sedmo v veleslalomu. To so bile že njene 76. stopničke v karieri. Švicarka je v Killingtonu najhitreje smučala že lani, dobila pa je tudi uvodno preizkušnjo letošnje sezone v Söldnu. »Trenutno imam ogromno samozavesti, vedno pa se trudim biti boljša in tudi še bolj motivirana,« je po zmagi dejala Lara Gut Behrami, ki je pred desetimi leti na veleslalomski tekmi zmagala prvič. Slovenke niso bile razpoložene. Edina finalistka je bila Ana Bucik, ki je tekmo končala na 21. mestu z več kot tremi sekundami zaostanka. »Žal mi nobena veleslalomska vožnja ni uspela dobro. Ni mi uspelo pridobiti tistih pravih občutkov, da bi lahko 100-odstotno napadala. Sneg je tak, da kaznuje vsako napako in teh je bilo pri meni preveč. Sedaj se želim le čim bolj odpočiti, saj me je v zadnjem tednu spremljala bolezen, ki mi je pobrala veliko moči,« je dejala Ana Bucik, ki je sicer sezono v Söldnu začela z najboljšim veleslalomom kariere, potem ko je bila na 11. mestu.

Neja Dvornik in Andreja Slokar sta bili prepočasni za finale. Slabe volje je bil tudi glavni trener Grega Koštomaj, ki je dejal: »Razočaran sem s prvo vožnjo Ane, ki je na treningu in tudi še na ogrevalni progi resnično dobro smučala. Na startu je bila v krču, zato se bomo morali pogovoriti in nekaj stvari spremeniti, da se bo lahko sprostila in smučala, kot ona zna. V drugo je bilo malo boljše. Neja je bila ponovno blizu trideseterice, verjamem, da bo kmalu sestavila vožnjo z več čistimi zavoji in manj zdrsa ter se bo igra stotink obrnila njej v prid. Andreja pa dejansko rabi še nekaj startov, da bo začutila sproščenost in dobila nazaj tisto igrivost. S tem bodo noge hitrejše in posledično tudi smuči.« Karavana svetovnega pokala ostaja v Severni Ameriki. Smučarke bodo premierno nastopile v Tremblantu v Kanadi, kjer bosta prvi decembrski konec tedna na sporedu dva ženska veleslaloma.