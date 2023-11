Tehtanje med dobrim in dovolj dobrim

Ni dolgo tega, ko se je na kitajske izdelke brezprizivno gledalo kot na poceni robo, ki ne dosega kvalitete zahodnih proizvodov. Ste vedeli, da je še v 19. stoletju veljalo ravno obratno? Tedaj so Kitajci vihali nosove nad evropsko robo. Tako zelo, da so šli Angleži z njimi v vojno, da bi jim lahko prodajali vsaj opij. Tako to gre. Kolo sreče se vrti, za pravico in krivico mar mu ni. Potrošniku pa je na koncu glaven le izid izračuna, kako za najmanj denarja dobiti čim več užitka. Tak izračun je na mestu tudi ob primerjavi električno gnanih volkswagna ID.3 pro performance in MG MG4 luxury.