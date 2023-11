Avtomobilska varnost je zapletena znanost, ki se poslužuje mnogih trikov. Zelo težko pa se izogne preprostim fizikalnim omejitvam, da je z več prostora in večjo maso možno doseči več. Vsi rezultati zelo jasno kažejo, da bodo ob trku velikega in težkega vozila z malim in lahkim, dolgo potegnili potniki velikega in težkega. Dimenzije avtomobila omogočajo, da se ob trku deformira več materiala, ki s tem namesto potnikov absorbira silo. Več materiala, ki se lahko deformira, bolje se razporedi sila in manj je pride do potnikov. Za nameček pa imajo večja vozila še to prednost, da ob trku potisnejo manjša nazaj ter s tem še zmanjšajo silo, ki deluje na svoje potnike. Nerodno pri tem je, da presežek sile tedaj poberejo manjša vozila in njihovi potniki.

To ni edina nevarnost, ki preži na male ob nesrečah. V preteklosti se je rado zgodilo, da so večji avtomobili, zlasti športni terenci (SUV) in poltovornjaki, znali ob trkih zapeljati na manjša vozila ter tako še bolj ogroziti potnike slednjih. Krivi naj bi bili zlasti previsoko postavljeni odbijači in ostali elementi za absorbiranje sile. Težavo so s prilagoditvijo dizajnov na modernih avtomobilih že odpravili. Izredno nevarni pa ostajajo poltovornjaki. Podatki ameriške neprofitne organizacije za varnost prometa IIHS so za obdobje od 2013–2016 pokazali, da je verjetnost smrti voznika običajnega avtomobila ob trku s poltovornjakom za 2,5-krat večja od trka z običajnim avtomobilom. Velika, težka in zlasti visoka vozila pa niso zgolj nevarnost drugim udeležencem. V določenih situacijah so lahko nevarna tudi vozniku in potnikom. Zaradi visokega težišča obstaja namreč večja verjetnost, da se ob trku skotalijo na streho. Zaradi teže, višine in dolžine pa jih je tudi težje obvladati v tesnih situacijah.

Ob podatkih o nevarnosti težkih avtomobilov za male avtomobile bi na prvo žogo lahko zagnali vik in krik, da je treba jeklene nosoroge umakniti s cest. Raziskave so res pokazale, da je zmanjšanje teže najtežjih vozil zmanjšalo njihovo nevarnost za soudeležence v prometu, ne da bi poslabšali varnost voznika in potnikov. Ima pa svoje meje tudi zmanjševanje mase. Potniki malčkov so v večji nevarnosti tudi ob trkih z drugimi malčki. Kar poizkusite pri visoki hitrosti na biljardni mizi čelno trčiti dve kremšniti. Še dolgo boste odstranjevali madeže.